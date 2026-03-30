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Cómo te ven los demás: 10 aspectos que influyen sin que lo notes

La impresión que generás en otros se construye a partir de gestos, actitudes y detalles cotidianos que suelen pasar inadvertidos, pero que impactan directamente en cada interacción.

Señales que otros interpretan.Señales que otros interpretan.
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La forma en que una persona es percibida por los demás no depende únicamente de lo que dice, sino también de múltiples factores que operan de manera simultánea. Desde la primera impresión hasta la interacción cotidiana, pequeños detalles influyen de forma decisiva en la imagen que se proyecta.

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Los primeros segundos de contacto suelen marcar el rumbo de una relación. La apariencia general, la postura corporal y la forma de presentarse construyen una imagen inicial que luego resulta difícil de modificar. Este proceso ocurre de manera casi automática: el cerebro interpreta señales visuales y gestuales para emitir un juicio rápido.

La vestimenta, por ejemplo, no solo responde a una cuestión estética, sino también a un código social. La elección de colores, estilos y el cuidado personal comunican información sobre la personalidad, el contexto y hasta el nivel de interés en la interacción.

Pequeños gestos que dicen muchoPequeños gestos que dicen mucho.

Factores que influyen en la percepción

A su vez, el lenguaje corporal —como la posición de los hombros, el contacto visual o los movimientos de las manos— transmite seguridad o incomodidad sin necesidad de palabras.

  • Tono de voz
  • Postura corporal
  • Expresión facial
  • Forma de vestir
  • Puntualidad
  • Nivel de atención
  • Claridad al hablar
  • Actitud general
  • Energía que transmite
  • Coherencia entre lo que dice y hace

Estos elementos actúan en conjunto y refuerzan o contradicen el mensaje verbal. Una persona puede tener un discurso claro, pero si su postura refleja inseguridad o su tono resulta monótono, la percepción final puede verse afectada.

Más allá de las palabras

Con el paso del tiempo, la percepción se construye sobre la consistencia. Las acciones repetidas, la forma de reaccionar ante distintas situaciones y la manera de relacionarse con otros consolidan una imagen más profunda. En este punto, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace adquiere un rol central.

Claves de la impresión diariaClaves de la impresión diaria.

La actitud también influye de manera directa. Las personas que muestran disposición, respeto y empatía suelen generar una percepción positiva, incluso en contextos complejos. Por el contrario, la falta de interés o la negatividad constante pueden afectar la forma en que son vistas, más allá de sus habilidades o conocimientos.

Otro aspecto relevante es la capacidad de escuchar. Prestar atención activa, responder de manera adecuada y mostrar interés genuino fortalece la conexión con los demás. Esta habilidad, muchas veces subestimada, impacta directamente en la percepción de cercanía y confianza.

En definitiva, la imagen que una persona proyecta no es producto del azar. Se construye a partir de múltiples señales, muchas de ellas sutiles, que los demás interpretan de forma continua. Comprender estos factores permite tomar mayor conciencia sobre cómo se comunica la propia identidad y cómo se puede mejorar la interacción en distintos ámbitos.

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