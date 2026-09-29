Con la llegada de la primavera, las tendencias de belleza vuelven a poner el foco en el pelo y en las distintas técnicas para renovar el look sin necesidad de realizar un cambio extremo. Entre las alternativas que ganan protagonismo aparecen los lowlights, una propuesta que permite aportar profundidad, dimensión y movimiento a la melena.
Lowlights: la técnica que ilumina el pelo y será tendencia esta primavera
La técnica suma profundidad y movimiento a la melena con matices más oscuros que la base, para conseguir un resultado natural sin modificar por completo el color.
A diferencia de otras técnicas de coloración que buscan aclarar diferentes mechones, los lowlights incorporan tonos ligeramente más oscuros que la base del cabello. El resultado es una combinación de matices que ayuda a generar contraste y una apariencia más natural.
La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes quieren actualizar su color de cara a los meses más cálidos, pero prefieren evitar una transformación demasiado marcada. En lugar de modificar por completo el tono del pelo, esta técnica trabaja sobre distintas zonas para conseguir un efecto visual más profundo.
Qué son los lowlights
Los lowlights consisten en incorporar mechones más oscuros dentro de la tonalidad general del cabello. Pueden utilizarse sobre diferentes colores de base y adaptarse a la intensidad que cada persona busque.
El objetivo principal es crear dimensión y profundidad. Al combinar diferentes tonalidades, el cabello puede adquirir una apariencia con más movimiento, especialmente cuando la luz se refleja sobre las distintas capas de color.
Además, los lowlights pueden utilizarse tanto en cabellos claros como en tonos medios u oscuros. La elección de los colores dependerá de la base natural o teñida y del efecto que se quiera conseguir.
Las claves de esta tendencia
Hay diferentes maneras de incorporar los lowlights al pelo. Algunas opciones permiten conseguir un resultado muy sutil, mientras que otras apuestan por un contraste más visible.
- Mechones sutiles: ideales para quienes buscan un cambio delicado y natural.
- Contraste moderado: permite destacar distintas zonas del cabello sin modificar completamente el color.
- Tonos cercanos a la base: generan un resultado más integrado y uniforme.
- Combinación de matices: aporta profundidad y movimiento a la melena.
- Aplicación estratégica: permite destacar determinadas áreas y acompañar la forma del corte.
La técnica también puede adaptarse a distintos largos y estilos de cabello. En melenas largas, los diferentes tonos pueden potenciar el movimiento de las capas, mientras que en cortes más cortos ayudan a generar mayor dimensión.
Alternativa para renovar el look
Una de las características que vuelve atractiva a esta tendencia es que no busca necesariamente un cambio radical. Los lowlights permiten jugar con el color y conseguir una renovación visible manteniendo buena parte de la tonalidad original.
De cara a la primavera, cuando muchas personas buscan modificar su imagen, esta alternativa puede funcionar para quienes quieren darle una nueva apariencia al pelo sin recurrir únicamente a tonos más claros. La incorporación de matices oscuros permite crear un efecto diferente y sumar profundidad.
También es una opción versátil porque puede adaptarse a diferentes colores de base y estilos personales. El resultado final dependerá de la combinación elegida y de la distribución de los mechones, por lo que el efecto puede ir desde algo muy discreto hasta un contraste más marcado.
Así, los lowlights se presentan como una alternativa para quienes buscan recibir la nueva temporada con un cambio de color que apueste por la dimensión, el movimiento y una apariencia natural.