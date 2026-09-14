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Qué hacer con los malvones después del frío para que florezcan más que nunca

La llegada de los días templados ofrece una oportunidad ideal para devolverles vitalidad a estas plantas y conseguir que luzcan llenas de flores durante los próximos meses.

Los malvones pueden recuperarse del frío con cuidados simples.Los malvones pueden recuperarse del frío con cuidados simples.
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Con la llegada de la primavera, los malvones comienzan a recuperar protagonismo en patios, balcones y jardines. Después de varios meses de bajas temperaturas, es habitual que estas plantas presenten hojas amarillentas, ramas secas o una floración escasa. Sin embargo, antes de descartarlas, existen algunos cuidados que pueden ayudarlas a recuperar su vitalidad.

El cambio de estación es un momento ideal para revisar su estado general y prepararlas para una nueva etapa de crecimiento. Con una poda adecuada, más horas de luz, riego controlado y los nutrientes necesarios, los malvones pueden volver a producir nuevos brotes y llenarse de flores.

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La poda es clave

El primer paso consiste en observar cuidadosamente la planta y retirar las partes que hayan quedado afectadas por el frío. Las ramas completamente secas o ennegrecidas ya no aportan al crecimiento y pueden eliminarse con una tijera limpia.

También conviene sacar las hojas amarillas, marchitas o deterioradas y retirar las flores que hayan perdido su aspecto. Esta limpieza permite que la planta concentre su energía en los sectores sanos y facilita la aparición de nuevos brotes.

Si el malvón presenta tallos demasiado largos o débiles, una poda moderada puede ayudar a recuperar una estructura más compacta. Los cortes deben realizarse de manera prolija, evitando dañar los nuevos brotes que comienzan a aparecer con el aumento de las temperaturas.

Con cuidados adecuados, los malvones vuelven a llenarse de color.Con cuidados adecuados, los malvones vuelven a llenarse de color.

Más luz y un riego equilibrado

Durante la primavera, los malvones necesitan buena iluminación para desarrollarse y producir flores. Por eso, es conveniente ubicarlos en un espacio donde reciban varias horas de luz, aunque siempre teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada ejemplar y evitando cambios bruscos.

El riego también debe adaptarse progresivamente al aumento de las temperaturas. La tierra debe mantenerse con humedad, pero sin exceso de agua. Un sustrato constantemente encharcado puede afectar las raíces y favorecer la aparición de problemas que dificulten la recuperación.

Si la planta permanece desde hace tiempo en la misma maceta, también puede ser una buena oportunidad para renovar parte del sustrato. Un suelo aireado y con buen drenaje permitirá que las raíces se desarrollen con mayor facilidad y aprovechen mejor los nutrientes.

Una buena iluminación favorece el crecimiento y la floración.Una buena iluminación favorece el crecimiento y la floración.

Los cuidados que ayudan

Una vez que el malvón comienza a recuperarse, mantener una rutina de cuidados será fundamental para acompañar su crecimiento. La eliminación periódica de flores marchitas y hojas dañadas ayudará a conservar la planta saludable y favorecerá una floración más abundante.

Algunas tareas recomendadas durante la primavera son:

  • Retirar flores marchitas y hojas deterioradas.
  • Controlar que no aparezcan insectos o plagas.
  • Mantener la tierra húmeda, pero sin encharcarla.
  • Proporcionar buena iluminación.
  • Aplicar fertilizante para plantas con flor según las indicaciones del producto.
  • Revisar periódicamente el estado de las ramas y nuevos brotes.

Con estos cuidados, los malvones pueden recuperarse del invierno y volver a convertirse en protagonistas del espacio exterior. La clave está en no apurarse y acompañar el ritmo natural de la planta: con luz, agua, nutrientes y una poda adecuada, los primeros brotes pueden transformarse en una floración intensa durante la primavera.

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