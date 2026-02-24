#HOY:

Colores de uñas otoño 2026: tonos sofisticados para tu manicura

La temporada propone tonos profundos y elegantes, desde borgoña y marrón chocolate hasta verdes, grises y metalizados discretos, para una manicura moderna y sofisticada.

El cambio de estación no solo impacta en la ropa: también se refleja en la manicura. Los colores de uñas otoño 2026 muestran una clara tendencia hacia la elegancia, la textura y la sofisticación. Este año, los tonos ultra vibrantes del verano dan paso a una paleta más envolvente, con matices terrosos, verdes apagados y rojos intensos que se adaptan a todos los estilos y ocasiones.

Si buscas renovar tu esmalte, estos son los colores que dominarán tanto los salones de belleza como las redes sociales esta temporada.

Rojos y neutros que nunca fallan

Borgoña intenso: el rojo vino regresa con fuerza como protagonista del otoño. Su elegancia y versatilidad lo hacen ideal para uñas cortas minimalistas o largos diseños sofisticados. Perfecto para eventos, looks nocturnos o manicuras clásicas con un toque moderno.

Marrón chocolate: este tono oscuro se consolida como el nuevo neutro de la temporada, desplazando al negro. Con acabados glossy o ultra brillantes, transmite lujo discreto y sobriedad. Ideal para manicuras monocromáticas y estilos minimalistas que buscan elegancia sin estridencias.

Verdes, grises y azules: alternativas sofisticadas

Verde oliva y musgo: los verdes apagados se destacan en otoño 2026, desde un suave oliva hasta un verde bosque profundo. Aportan carácter sin ser estridentes y combinan perfectamente con accesorios dorados o looks en tonos tierra.

Gris piedra: este gris medio con subtonos fríos se presenta como una alternativa moderna al nude tradicional. Es ideal para manicuras cortas, prolijas y urbanas.

Azul tinta: más profundo que el azul marino, este tono casi negro ofrece dramatismo sin recurrir al negro absoluto, perfecto para quienes buscan un color oscuro distinto y versátil.

Brillo sutil: metalizados refinados

El otoño 2026 también incorpora luz y sofisticación a través de los metalizados, pero de manera discreta. Tonos como bronce, cobre y champán metálico aparecen en esmaltes que destacan sin ser exagerados. Esta opción es ideal para nail art minimalista o para convertir una uña en protagonista de la manicura.

Con estos tonos, la temporada propone una combinación de profundidad, elegancia y modernidad que se adapta a todo tipo de estilos, logrando que la manicura sea un accesorio más del look otoñal.

