Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más comentados en astrología, especialmente por su supuesta relación con los problemas de comunicación, los imprevistos y las dificultades para organizar planes. En esta ocasión, el tránsito coincide con el final de octubre y la primera mitad de noviembre, con Mercurio en Escorpio.
Cuándo termina Mercurio retrógrado y qué precauciones tomar según la astrología
El tránsito de octubre y noviembre invita, según las creencias astrológicas, a revisar decisiones, prestar atención a los detalles y actuar con cautela ante posibles imprevistos.
Aunque muchas personas toman este período como una oportunidad para revisar decisiones y asuntos pendientes, es importante recordar que las recomendaciones astrológicas no garantizan resultados ni reemplazan la planificación práctica.
Qué se recomienda evitar
Dentro de la astrología, esta etapa suele presentarse como un momento para actuar con cautela, revisar la información y evitar decisiones apresuradas. Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:
- Firmar contratos sin revisar: leer las condiciones y consultar las dudas antes de comprometerse.
- Tomar decisiones impulsivas: evaluar las alternativas antes de realizar cambios importantes.
- Descuidar mensajes y documentos: comprobar fechas, direcciones, archivos adjuntos y datos antes de enviarlos.
- Organizar viajes sin margen: confirmar reservas, horarios y documentación para prevenir contratiempos.
- Comprar dispositivos electrónicos sin investigar: comparar características, garantías y políticas de devolución.
- Reabrir conflictos sin pensar: elegir las palabras con cuidado y aclarar posibles malentendidos antes de reaccionar.
Estas sugerencias pueden servir como recordatorios generales para organizarse mejor, independientemente de las creencias personales sobre los movimientos planetarios.
Qué actividades se consideran favorables
En lugar de interpretar Mercurio retrógrado únicamente como una etapa problemática, la tradición astrológica propone aprovecharlo para retomar asuntos que quedaron inconclusos. Revisar proyectos, corregir errores y reorganizar tareas son algunas de las actividades que se asocian con este tránsito.
También se suele recomendar recuperar conversaciones pendientes, ordenar documentos, hacer copias de seguridad y evaluar decisiones tomadas anteriormente. La idea es dedicar más tiempo a comprobar detalles antes de avanzar con nuevos compromisos.
Esto no significa que deban suspenderse proyectos, compras o viajes durante estas semanas. Si una decisión necesita tomarse, resulta más útil analizar sus condiciones reales, verificar la información disponible y considerar los posibles riesgos que postergarla por una fecha astrológica.
Cuándo termina Mercurio retrógrado
Aunque el movimiento retrógrado finaliza el 13 de noviembre, algunas corrientes astrológicas consideran que el ciclo completo concluye el 30 de noviembre, cuando Mercurio sale de la llamada sombra posretrógrada.
La diferencia entre ambas fechas es importante para quienes siguen este calendario: el 13 de noviembre marca el momento en que el planeta parece retomar su movimiento habitual visto desde la Tierra, mientras que el 30 de noviembre señala el final de la etapa de revisión que contempla la astrología.
Hasta entonces, quienes siguen estas creencias pueden aprovechar el período para ordenar prioridades y revisar sus planes. En cualquier caso, mantener una buena comunicación, verificar los datos y evitar decisiones apresuradas son hábitos útiles durante todo el año.