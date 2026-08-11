La moda de los años 2000 continúa recuperando prendas y accesorios que marcaron una época, y esta vez el regreso alcanza al calzado. Para el verano 2027, las sandalias Y2K, especialmente los modelos que recuerdan a unas ojotas pero incorporan taco, vuelven a ocupar un lugar destacado entre las opciones para armar looks frescos y urbanos.
El calzado de los 2000 que será tendencia en el verano 2027
Las ojotas con taco regresan renovadas y se perfilan como una de las opciones favoritas para armar looks urbanos con pantalones de denim durante los días de calor.
La estética Y2K se caracteriza por recuperar elementos asociados con los primeros años del nuevo milenio, desde prendas de tiro bajo y siluetas ajustadas hasta accesorios llamativos y materiales brillantes. En ese universo, las sandalias con tiras simples y taco aportan una combinación particular: tienen la apariencia relajada, pero suman altura y una terminación más sofisticada.
Una de las claves de este regreso es su facilidad para combinar con prendas que ya forman parte del guardarropa cotidiano. Entre ellas, los jeans aparecen como uno de los aliados principales. La mezcla permite construir conjuntos que remiten a la estética de los 2000 sin necesidad de reproducir literalmente los looks de aquella década.
Cómo son las sandalias Y2K
Las sandalias inspiradas en la estética Y2K se alejan de los diseños completamente planos y buscan sumar altura mediante tacos de diferentes formas. El modelo tipo ojota se caracteriza por dejar buena parte del pie al descubierto y contar con una tira que pasa entre los dedos o cruza la parte delantera.
La incorporación del taco modifica por completo la apariencia del calzado. Un diseño que podría asociarse con un look informal adquiere una estética más estilizada y puede utilizarse tanto durante el día como para una salida.
Los modelos pueden presentarse con tacos finos, cuadrados o de mayor volumen, mientras que las tiras pueden ser minimalistas o convertirse en el detalle principal del conjunto. En cuanto a los materiales, la tendencia permite jugar con superficies lisas, acabados brillantes y diferentes texturas.
La estética también recupera colores característicos de aquella época. Los tonos neutros funcionan como una alternativa versátil para combinar con diferentes prendas, mientras que las versiones metalizadas o de colores intensos permiten darle mayor protagonismo al calzado.
Por qué combinan tan bien con jeans
El jean es una de las prendas que mejor acompaña el regreso de la estética de los 2000. Su carácter versátil permite combinarlo con sandalias de taco sin que el resultado pierda naturalidad.
Los jeans rectos son una de las alternativas más sencillas para llevar este tipo de calzado. Al dejar visible parte del empeine, la sandalia ayuda a estilizar visualmente la silueta y aporta un detalle femenino a un conjunto que puede mantenerse relajado.
También es posible combinar las sandalias con jeans de pierna ancha. En este caso, el taco permite sumar altura y evitar que el volumen de la prenda opaque por completo el calzado. El resultado mantiene una estética urbana y al mismo tiempo incorpora una referencia clara a la moda de los primeros años del siglo.
Los diseños cropped, que dejan el tobillo al descubierto, son otra opción especialmente apropiada para el verano. Al permitir que las tiras queden completamente visibles, convierten a las sandalias en uno de los puntos centrales del look.
Para quienes buscan una inspiración más cercana al estilo Y2K original, los jeans de tiro bajo también pueden formar parte del conjunto. En este caso, la elección de una remera ajustada, un top o una prenda corta ayuda a reforzar las proporciones características de aquella época.
Las claves para llevar la tendencia
- Combinar sandalias de taco con jeans rectos para lograr un look equilibrado.
- Usarlas con pantalones amplios para sumar altura y estilizar la silueta.
- Elegir modelos metalizados o llamativos cuando el calzado sea el protagonista.
- Optar por tonos neutros si se busca una alternativa fácil de combinar.
- Incorporarlas a conjuntos con prendas inspiradas en la estética de los 2000.
La clave para adaptar esta tendencia al verano 2027 está en evitar que el conjunto parezca un disfraz de otra época. La estética Y2K puede incorporarse mediante algunos elementos puntuales, mientras que el resto del look mantiene una impronta actual.
Las sandalias tipo ojota con taco cumplen justamente esa función. Recuperan una silueta reconocible de los 2000, pero la presentan en versiones que pueden integrarse a estilismos contemporáneos. Con jeans, una camisa liviana, una remera básica o un top, el calzado puede convertirse en el detalle encargado de darle una nueva personalidad al conjunto.