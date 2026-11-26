La Navidad es una de las celebraciones en las que la decoración adquiere un papel protagonista. Sin embargo, los clásicos rojo y verde ya no son las únicas opciones para vestir el hogar, armar el árbol o preparar la mesa familiar. Esta temporada, las propuestas decorativas apuestan por combinaciones diferentes que permiten crear ambientes cálidos, elegantes y con personalidad.
Ni rojo ni verde: los colores que serán tendencia esta Navidad
Tonos neutros, verde salvia y destellos dorados desplazan al clásico rojo para crear una ambientación elegante, acogedora y con estilo propio en las fiestas.
Los colores neutros, los tonos metalizados y algunas tonalidades intensas aparecen como alternativas para quienes buscan renovar la estética navideña sin perder el espíritu de la celebración. La idea es dejar atrás las combinaciones tradicionales y animarse a jugar con distintas paletas, materiales y texturas.
Los tonos que desplazan a los clásicos
Entre las alternativas que ganan protagonismo aparecen los colores que transmiten calma y sofisticación. El blanco, el beige y los tonos arena son opciones versátiles para quienes prefieren una decoración luminosa y delicada. Combinados con luces cálidas, madera y adornos transparentes, permiten conseguir un ambiente acogedor sin recurrir a los colores habituales.
Otra de las apuestas es el dorado, que continúa siendo un recurso elegido para sumar brillo y elegancia. Puede aparecer en pequeñas piezas decorativas, guirnaldas, esferas o detalles de la mesa. En lugar de cubrir todos los elementos, la tendencia es utilizarlo como acento para aportar luminosidad.
También se destacan los tonos inspirados en la naturaleza, como el verde salvia, el oliva y los marrones suaves. Aunque el verde sigue presente, se aleja de su versión más intensa y tradicional para integrarse en propuestas más sobrias. Estos colores combinan especialmente bien con fibras naturales, cerámica y adornos de aspecto artesanal. Cinco colores para renovar la decoración
Quienes quieran salir de la combinación clásica pueden elegir una paleta diferente y adaptarla a los espacios de la casa. Algunas de las opciones que permiten lograr un estilo actual son:
- Champagne: aporta luminosidad y un brillo sutil. Funciona muy bien en esferas, cintas y detalles decorativos.
- Blanco cálido: genera una sensación de amplitud y combina con materiales naturales, madera y luces amarillas.
- Dorado suave: suma un toque elegante sin recargar el ambiente. Puede utilizarse en adornos pequeños o centros de mesa.
- Verde salvia: ofrece una alternativa más delicada al verde navideño tradicional y se integra fácilmente con tonos neutros.
- Bordó: es una opción intensa para quienes buscan profundidad y calidez, especialmente cuando se combina con dorado o beige.
La clave está en seleccionar dos o tres tonos principales y mantener cierta continuidad entre el árbol, los adornos y la mesa. De esa manera, la decoración conserva una identidad visual sin necesidad de que todos los elementos sean iguales.
Cómo combinarlos
Además de elegir los tonos, otro aspecto importante es cómo distribuirlos. No hace falta cambiar todos los adornos ni comprar una decoración completamente nueva: muchas veces alcanza con incorporar algunos elementos de otro color para transformar el aspecto del ambiente.
El champagne y el blanco cálido, por ejemplo, forman una combinación delicada que funciona tanto en árboles tradicionales como en propuestas más modernas. Si se busca un resultado con mayor contraste, el azul profundo o el petróleo pueden mezclarse con detalles plateados y blancos para crear una estética invernal.
El bordó, por su parte, puede combinarse con dorado antiguo, marrón chocolate o tonos crema. Es una alternativa para quienes prefieren una decoración más intensa, pero quieren alejarse del rojo brillante que suele dominar estas fechas.
Algunas ideas para incorporar estas paletas son:
- Elegir esferas en dos tonos principales y sumar algunas piezas metalizadas.
- Reemplazar las cintas tradicionales por otras en champagne, bordó o verde salvia.
- Utilizar manteles y servilletas en colores neutros para destacar la vajilla.
- Incorporar velas, centros de mesa y pequeños adornos en tonos coordinados.
- Combinar materiales como madera, vidrio, cerámica y terciopelo para sumar distintas texturas.
La iluminación también cumple un papel fundamental. Las luces cálidas ayudan a destacar los tonos dorados, beige y marrones, mientras que las luces blancas pueden acompañar mejor las decoraciones en azul, plata y blanco.
La tendencia para esta Navidad invita a experimentar y encontrar una combinación que refleje el estilo de cada hogar. Los colores tradicionales siguen teniendo su lugar, pero ya no son la única manera de crear un ambiente festivo. Con una paleta diferente y algunos detalles bien elegidos, es posible renovar la decoración y darle a la celebración una identidad propia.