Cavar es una conducta frecuente en los perros y puede aparecer tanto en el jardín como en otros espacios de la casa. Aunque a veces resulta difícil de entender para sus dueños, hacer pozos puede responder a diferentes necesidades: desde entretenimiento y exploración hasta la búsqueda de un lugar fresco para descansar.
¿Tu perro hace pozos? Qué significa y qué intenta expresar
Cavar es una conducta habitual en muchos animales y puede estar relacionada con la exploración, el descanso, el entretenimiento o la necesidad de esconder objetos. Conocé las posibles razones.
No todos los perros cavan por el mismo motivo. La edad, el temperamento, el nivel de actividad y el entorno pueden influir en la aparición de este comportamiento. Por eso, observar cuándo lo hace, dónde cava y qué ocurre antes y después de la conducta puede ayudar a comprender qué está intentando expresar.
Una conducta relacionada con sus instintos
Cavar forma parte del repertorio natural de comportamiento de los perros. Sus antepasados utilizaban el suelo para distintas funciones, entre ellas buscar alimento, refugiarse o preparar espacios donde descansar. Aunque los animales domésticos ya no necesitan realizar esas tareas para sobrevivir, algunas de esas conductas pueden mantenerse.
En determinados casos, el perro puede cavar porque encuentra algo interesante debajo de la superficie. Un olor, la presencia de pequeños animales o determinados sonidos pueden despertar su curiosidad y llevarlo a remover la tierra.
También puede hacerlo simplemente porque la actividad le resulta entretenida. Para algunos animales, escarbar representa una forma de explorar el entorno y utilizar sus sentidos. El olfato tiene un papel especialmente importante, ya que debajo de la tierra pueden quedar rastros y aromas que despierten su interés.
La conducta tampoco necesariamente indica que el perro esté aburrido. Sin embargo, cuando aparece de manera excesiva o se combina con otros comportamientos repetitivos, conviene prestar atención a las condiciones en las que vive y a la cantidad de actividad física y mental que realiza durante el día.
Qué puede significar
Una de las claves para interpretar este comportamiento es observar el contexto. No es lo mismo un perro que cava ocasionalmente durante un rato en el jardín que uno que pasa largos períodos intentando escapar o removiendo compulsivamente el suelo.
Algunas razones frecuentes por las que un perro puede hacer pozos son:
- Buscar un lugar más fresco durante los días de calor.
- Explorar olores o movimientos debajo de la tierra.
- Intentar esconder juguetes u objetos.
- Buscar entretenimiento o una actividad para gastar energía.
- Intentar escapar de un espacio cerrado.
- Preparar un lugar cómodo para descansar.
- Responder a estímulos del ambiente.
- Repetir una conducta que descubrió que resulta gratificante.
El lugar donde cava también puede aportar información. Si siempre elige una zona determinada, puede existir allí algún estímulo que le resulte particularmente atractivo. En cambio, si cava cerca de una puerta, un alambrado o un portón, podría estar intentando salir del espacio en el que se encuentra.
Cuando hace pozos para esconder objetos, la conducta puede estar vinculada con el almacenamiento de recursos. Algunos perros entierran juguetes, huesos u otros elementos que consideran valiosos y posteriormente regresan para buscarlos.
Cómo evitar que destruya el jardín
Si cavar se convierte en un problema dentro del hogar, una alternativa es evitar que toda la estrategia se base en retarlo. Castigar al perro después de que hizo un pozo difícilmente le permitirá comprender qué comportamiento se espera de él.
Una posibilidad consiste en ofrecerle un espacio específico donde pueda cavar. De esa manera, la conducta natural no necesariamente tiene que desaparecer, sino que puede ser redirigida hacia un lugar permitido.
También puede resultar útil aumentar las oportunidades de actividad física y estimulación mental. Los paseos, los juegos y las actividades de exploración pueden ayudar a que el perro tenga distintas formas de utilizar su energía.
Si el animal cava principalmente durante los momentos de soledad, es importante observar si existen otros signos asociados, como destrucción de objetos, ladridos persistentes, intentos de escape o inquietud. En esos casos, la conducta podría estar relacionada con dificultades para quedarse solo y sería conveniente consultar con un profesional especializado en comportamiento animal.
Otra situación que merece atención ocurre cuando el comportamiento aparece de manera repentina, aumenta considerablemente o se acompaña de cambios en el descanso, la alimentación o la conducta habitual. Ante cualquier modificación llamativa, una consulta veterinaria puede ayudar a descartar causas físicas.
En definitiva, hacer pozos no significa necesariamente que un perro esté portándose mal. Muchas veces se trata de una conducta natural que responde a exploración, entretenimiento, descanso o instinto. La clave está en observar el contexto y entender qué necesidad puede estar detrás antes de intentar eliminarla.