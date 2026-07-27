Con la llegada paulatina de los días más cálidos, muchas personas comienzan a preparar jardines, patios y balcones para disfrutar de una primavera repleta de color. Aunque la estación de las flores todavía no comenzó, este es uno de los mejores momentos para plantar determinadas especies que necesitan tiempo para desarrollar raíces fuertes y florecer en su máximo esplendor.
Qué plantar ahora para que el patio explote de flores en primavera
Estas especies se adaptan con facilidad, requieren cuidados sencillos y, si se plantan en esta época, pueden ofrecer una floración abundante durante los próximos meses.
Elegir las plantas adecuadas y sembrarlas en la época indicada puede marcar una gran diferencia. Además de embellecer los espacios exteriores, muchas de estas variedades atraen mariposas, abejas y otros polinizadores que contribuyen al equilibrio del ecosistema.
Si bien cada especie tiene necesidades particulares, existen algunas opciones que se adaptan con facilidad y ofrecen una floración abundante durante gran parte de la primavera e incluso el verano.
Pensamientos y petunias
Los pensamientos son una de las mejores alternativas para quienes buscan flores resistentes y de rápido crecimiento. Se destacan por su amplia variedad de colores, que incluye tonos violetas, amarillos, blancos, azules y combinaciones multicolores.
Estas plantas toleran muy bien las temperaturas frescas y pueden comenzar a florecer antes de la llegada de la primavera, manteniendo su belleza durante varias semanas si reciben los cuidados adecuados.
Otra opción muy elegida son las petunias, famosas por su floración abundante y prolongada. Se adaptan tanto a jardines como a macetas colgantes y ofrecen flores de distintos tamaños y colores intensos.
Para favorecer su desarrollo, conviene ubicarlas en lugares con buena exposición al sol y retirar las flores marchitas de manera periódica, lo que estimula la aparición de nuevos brotes.
Caléndulas y margarita
Las caléndulas son apreciadas tanto por su aspecto ornamental como por su rusticidad. Sus flores de tonos amarillos y anaranjados aportan luminosidad a cualquier espacio y soportan muy bien diferentes condiciones climáticas.
Además de decorar el jardín, suelen atraer insectos beneficiosos que ayudan a controlar algunas plagas de forma natural.
Las margaritas, por su parte, nunca pasan de moda. Su combinación de pétalos blancos y centro amarillo aporta un estilo clásico y natural que combina con casi cualquier diseño de jardín.
Ambas especies requieren riegos moderados y un suelo con buen drenaje para desarrollarse correctamente.
Recomendaciones
Para obtener buenos resultados durante la primavera, los especialistas en jardinería aconsejan seguir algunas prácticas básicas:
- Elegir un lugar con buena iluminación natural.
- Utilizar un sustrato fértil y con buen drenaje.
- Evitar el exceso de agua para prevenir enfermedades en las raíces.
- Retirar flores secas y hojas deterioradas para estimular nuevos brotes.
- Aplicar fertilizante específico para plantas con flor cuando sea necesario.
- Controlar periódicamente la presencia de plagas.
- Preparar el jardín con anticipación ofrece mejores resultados
Muchas personas esperan a que llegue la primavera para comenzar a plantar, pero hacerlo unas semanas antes permite que las raíces se desarrollen con mayor fuerza y que las plantas lleguen mejor preparadas al período de máxima floración.
También es un buen momento para limpiar canteros, renovar macetas, incorporar tierra fértil y planificar la distribución de las especies según la cantidad de sol que recibe cada sector del patio.
Incluso en espacios reducidos, como balcones o terrazas, es posible crear rincones llenos de color utilizando macetas de distintos tamaños y combinando variedades con diferentes alturas y tonalidades.
Con algunos cuidados sencillos y la elección correcta de las especies, el jardín puede transformarse en un espacio lleno de vida durante toda la primavera. Plantar ahora no solo favorece una floración más abundante, sino que también permite disfrutar de un paisaje colorido durante varios meses.