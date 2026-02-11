#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tendencias

Terciopelo, corsets y sofisticación: Ralph Lauren deslumbró en la Semana de la Moda

El diseñador presentó su colección otoño 2026 en un escenario que evocaba la campiña inglesa, combinando detalles artesanales y una paleta de tonos oscuros que resaltan fuerza y elegancia femenina.

Anne Hathaway eligió el negro para el desfile de Ralph Lauren. Crédito: REUTERS. Anne Hathaway eligió el negro para el desfile de Ralph Lauren. Crédito: REUTERS.
 15:46
Seguinos en
Por: 

Ralph Lauren dio a conocer su colección femenina otoño 2026 el martes 10 de febrero, en la antesala de la Semana de la Moda de Nueva York. El desfile tuvo lugar en el icónico Clock Tower Building de Manhattan, cuya arquitectura beaux arts se transformó en un escenario cinematográfico que evocaba la campiña inglesa, reforzando el espíritu romántico de la propuesta.

La colección se centró en tonos tierra, grises y marrones profundos, con un fuerte protagonismo del terciopelo negro. Blazers entallados con corset y vestidos de caída elegante fueron algunas de las piezas destacadas.

A model presents a creation from the Fall 2026 Ralph Lauren Collection during New York Fashion Week in New York City, U.S., February 10, 2026. REUTERS/Angelina KatsanisRalph Lauren anticipó el otoño 2026. Crédito: REUTERS.

“Es una colección más calma, más oscura, con mucho foco en la fabricación y el trabajo artesanal”, explicó David Lauren, hijo del diseñador y chief branding and innovation officer de la compañía.

Los accesorios metálicos aportaron un giro contemporáneo: cadenas plateadas en la cintura, broches sobre capas de lana y referencias al chain mail bajo chaquetas sastreras y tweeds. “Es una forma de darle armadura a la mujer”, resumió la actriz Ariana DeBose, invitada al evento.

A model presents a creation from the Fall 2026 Ralph Lauren collection during New York Fashion Week in New York City, U.S., February 10, 2026. REUTERS/Angelina KatsanisRalph Lauren anticipó el otoño 2026. Crédito: REUTERS.

Gigi Hadid y un front row de lujo

Gigi Hadid abrió el desfile con un top de lana corseteado y falda larga, reflejando la fuerza y femineidad que caracterizó toda la colección. En primera fila se sentaron figuras como Anna Wintour,Anne Hathaway, Lana Del Rey y Lili Reinhart, disfrutando de cada salida en sillas de estilo antiguo, enmarcadas por paisajes pintados que completaban la ambientación.

Anna Wintour, the former editor-in-chief of Vogue, attends the Fall 2026 Ralph Lauren show during New York Fashion Week in New York City, U.S., February 10, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis Anna Wintour dijo presente. Crédito: REUTERS.

Elegancia atemporal

Ralph Lauren definió a su musa como una mujer cuyo estilo trasciende las modas pasajeras. “Amo la aventura de la moda”, escribió el diseñador, que a sus más de 80 años continúa apostando por una estética propia y clásica.

Team USA Paralympic snowboard athlete Brenna Huckaby poses in the Ralph Lauren designed official Team USA's Opening and Closing Ceremony uniform for the Milano-Cortina 2026 Winter Olympic Games, at an event unveiling the collection in New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS/Mike SegarRalph Lauren diseñó los uniformes del equipo olímpico de Esatdos Unidos. Crédito: REUTERS.

La presentación se dio en un momento favorable para la marca: las líneas de trajes y vestidos impulsaron mejoras en ventas y márgenes, mientras la conexión con consumidores Gen Z de alto poder adquisitivo se fortaleció. En bolsa, la acción de Ralph Lauren registra un crecimiento interanual superior al 30%.

Además, la firma fue nuevamente elegida para diseñar los uniformes del equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, consolidando un legado que combina moda, identidad nacional y proyección internacional.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Moda
Moda y Tendencias
Especial Nosotros
Estados Unidos
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro