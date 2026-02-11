Terciopelo, corsets y sofisticación: Ralph Lauren deslumbró en la Semana de la Moda

Ralph Lauren dio a conocer su colección femenina otoño 2026 el martes 10 de febrero, en la antesala de la Semana de la Moda de Nueva York. El desfile tuvo lugar en el icónico Clock Tower Building de Manhattan, cuya arquitectura beaux arts se transformó en un escenario cinematográfico que evocaba la campiña inglesa, reforzando el espíritu romántico de la propuesta.
La colección se centró en tonos tierra, grises y marrones profundos, con un fuerte protagonismo del terciopelo negro. Blazers entallados con corset y vestidos de caída elegante fueron algunas de las piezas destacadas.
Ralph Lauren anticipó el otoño 2026. Crédito: REUTERS.
“Es una colección más calma,más oscura, con mucho foco en la fabricación y el trabajo artesanal”, explicó David Lauren, hijo del diseñador y chief branding and innovation officer de la compañía.
Los accesorios metálicos aportaron un giro contemporáneo: cadenas plateadas en la cintura, broches sobre capas de lana y referencias al chain mail bajo chaquetas sastreras y tweeds. “Es una forma de darle armadura a la mujer”, resumió la actriz Ariana DeBose, invitada al evento.
Ralph Lauren anticipó el otoño 2026. Crédito: REUTERS.
Gigi Hadid yun front row de lujo
Gigi Hadid abrió el desfile con un top de lana corseteado y falda larga, reflejando la fuerza y femineidad que caracterizó toda la colección. En primera fila se sentaron figuras como Anna Wintour,Anne Hathaway, Lana Del Rey y Lili Reinhart, disfrutando de cada salida en sillas de estilo antiguo, enmarcadas por paisajes pintados que completaban la ambientación.
Anna Wintour dijo presente. Crédito: REUTERS.
Eleganciaatemporal
Ralph Lauren definió a su musa como una mujer cuyo estilo trasciende las modas pasajeras. “Amo la aventura de la moda”, escribió el diseñador, que a sus más de 80 años continúa apostando por una estética propia y clásica.
Ralph Lauren diseñó los uniformes del equipo olímpico de Esatdos Unidos. Crédito: REUTERS.
La presentación se dio en un momento favorable para la marca: las líneas de trajes y vestidos impulsaron mejoras en ventas y márgenes, mientras la conexión con consumidores Gen Z de alto poder adquisitivo se fortaleció. En bolsa, la acción de Ralph Lauren registra un crecimiento interanual superior al 30%.
Además, la firma fue nuevamente elegida para diseñar los uniformes del equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, consolidando un legado que combina moda, identidad nacional y proyección internacional.