Un clásico que se renueva: “La City” celebró sus 35 años con una reforma integral

La renovación del tradicional bar La City, ubicado en la emblemática esquina de La Rioja y San Martín de la ciudad de Santa Fe, marca un nuevo capítulo en la historia de un espacio que lleva 35 años siendo parte del pulso cotidiano de la ciudad.
Ubicado en la esquina de Rioja y San Martín, el tradicional bar santafesino presentó una renovación total que respeta su identidad futbolera y familiar, y marca el inicio de una nueva etapa tras más de tres décadas de historia.
La decisión de encarar una reforma profunda no surgió de manera improvisada, sino como resultado de un largo recorrido y la necesidad de actualizarse sin perder identidad.
Gustavo Nepote, dueño del bar, explicó que la remodelación fue una decisión largamente pensada. “Vamos a cumplir 35 años en una esquina tan importante. En su momento fue un ícono el bar, la pelota de fútbol, porque estoy relacionado con el fútbol. A través de todos estos años, la dinámica que tiene el bar sufre desgaste”, señaló.
En ese contexto, sostuvo que llegó un punto en el que era necesario ir más allá de los retoques superficiales: “Después de tomar una decisión importante decidí poder hacer cirugía mayor y darle un toque diferente, siempre manteniendo la misma esencia que es el fútbol”.
La City nació y creció como un bar temático ligado al fútbol, una característica que se mantuvo a lo largo de las décadas. Sin embargo, Nepote remarcó que esta nueva etapa tiene un componente más íntimo y personal: Hoy es algo más mío. Sentís, respirás todo el esfuerzo y todos los logros que realicé durante todo este tiempo”.
Al proyectar el futuro del espacio, el dueño de La City lo imagina como mucho más que un lugar para ver partidos. “Un bar que transmite amistad, mucho amor. Ese amor que lo traigo de la familia y es lo que transmitimos a todos los clientes”, expresó. En esa línea, destacó el rol central de quienes lo acompañaron durante todos estos años: “Esta reforma tan importante que logré es gracias a ellos. Me debía a ellos y eso hizo que hoy se pueda respirar”.
Los primeros días después de la reapertura trajeron una devolución inmediata por parte del público. “Todas palabras de elogio”, contó Nepote sobre los comentarios de los clientes. También destacó que la renovación incluyó cambios en la carta, lo que generó una sensación de novedad general: “Hace que el cliente se renueve y que mis chicos, la gente que trabaja hace tanto tiempo, también se renueve”.
Para Gladys Guardia de Nepote, la permanencia de La City en esa esquina histórica es motivo de orgullo. “Hace 35 años que estamos y la gente cada vez responde más, nos visita, nos agradece el ambiente, la atención”, afirmó. Desde su rol cotidiano, resaltó la importancia del trato con el público: “Siempre le digo que a los clientes hay que ponerles la alfombra roja, porque vienen a pasar un momento agradable y tenemos que ser los artífices de eso”.
Gladys también subrayó el carácter representativo del bar para la ciudad y la región. “La gente viene y se siente cómoda, y uno lucha por tenerlo siempre bien”, explicó. Sobre la reciente refacción, reconoció el esfuerzo que implicó y el compromiso familiar detrás del proyecto: “Mi hijo siempre se jugó por la City porque lo lleva en el corazón. Empezó siendo chiquitita y se fue agrandando. Estamos felices”.
El arquitecto Nicolás Bechis, a cargo de la reforma, detalló que la intervención fue total. “Hicimos una remodelación integral del bar, no solamente la parte visible que es la que los clientes utilizan, sino también una renovación total de la cocina, que era absolutamente necesaria”, explicó.
Desde lo conceptual, señaló que el objetivo fue no imponer un estilo que eclipsara la identidad del lugar: “Tratamos de que la arquitectura no sea protagonista, que sea protagonista la historia del bar, representada en cada pequeño detalle”.
Bechis destacó que el mayor desafío fue estar a la altura de una trayectoria de 35 años. “Entender la esencia que tiene y reforzarla”, afirmó, y agregó que la obra se realizó en tiempo récord. Para el arquitecto, el verdadero impacto de la renovación está en la continuidad: “Es seguir estando presente y actualizándose a los tiempos que corren”.
Así, La City reabre sus puertas renovada, con una imagen actualizada, pero fiel a una historia que la convirtió en un punto de encuentro ineludible de Santa Fe.