Piscologa mujer | Aprender a Escuchar | Lutereau | Hay pacientes con los que sentimos que tenemos más afinidad, con otros no tanto. Y esto último no es de por sí un problema, porque no obedece a factores ideológicos. A veces la dificultad proviene porque aquello que escuchamos toca nuestra sensibilidad y eso se nos manifiesta como un obstáculo.