La bandera que nos identifica es la celeste y blanca y fue creada por Manuel Belgrano en las adyacencias de la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná, donde fue izada por primera vez, el 27 de febrero de 1812. Y salta la primera pregunta: ¿Quién fue Belgrano? Seguramente, un personaje singular y multifacético.
La bandera de Belgrano, la bandera de la Patria
Manuel Belgrano, abogado y militar, desafió al Triunvirato al izar la nueva bandera. Su legado va más allá del símbolo patrio, reflejando su lucha por la independencia.
Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820 en dicha ciudad, a la edad de 50 años. Como era de una familia pudiente, estudió en España en la universidad de Valladolid (1788) y en la Universidad de Salamanca (1789) recibiéndose de abogado a los 23 años.
Ya egresado, regresó a su ciudad natal y ocupó varios cargos como secretario de la Primera Junta y realizó variadas actividades en economía, educación, periodismo, comercio y en determinado momento sintió que su Patria lo necesitaba como militar y asumió una tarea extraña a su labor de abogado y la desempeñó con altísimo nivel.
El triunvirato presidido por Bernardino Rivadavia le encomendó cuidar las costas del Paraná de posibles invasiones y fue allí donde él sintió el fuerte deseo de archivar la bandera española, la cual seguían usando para no despegar estas tierras del poder de los Borbones que gobernaban España y por una razón prácticamente comercial de política internacional.
Pero Belgrano, habiendo dado con la Primera Junta el primer grito de libertad, presionaba a las autoridades de Buenos Aires que marcháramos hacia la Independencia definitiva.
Y aunque la mayoría de los dirigentes porteños no compartían su opinión, él, en un acto de rebeldía, izó la nueva bandera en sus baterías Libertad e Independencia, delante de sus soldados, una bandera que nos identificaba como pueblo soberano y era celeste y blanca en dos mitades paralelas (las tres franjas serían posteriores).
Y la segunda pregunta: ¿por qué esos colores? Aquí hay tres opiniones distintas: a) Porque eran los colores de los borbones españoles; b) Porque eran los colores del cielo; c) Porque eran los colores del manto de la Virgen María Inmaculada. Quizás fueron las tres por igual.
Entonces el triunvirato condenó esa actitud y Rivadavia le ordena ocultarla, romperla o quemarla, pero no usarla más, dado que podría traer problemas con los gobiernos de Europa, especialmente con Gran Bretaña.
Belgrano se hizo el distraído y la siguió llevando al frente de sus tropas con alegría de los criollos y aquellos que ya habían comenzado a plantear la independencia definitiva, la que se declararía el 9 de julio en el 1816 en el Congreso de San Miguel de Tucumán. Allí, los congresales aprobaron el accionar de su general.
Desde el acontecimiento fundante a la fecha, han pasado más de doscientos años y somos nosotros los que debemos hacer flamear esa bandera bendita, defendiendo su soberanía y la independencia de todo poder extranjero.
El símbolo patrio ondea en todas las dependencias del Estado nacional, provincial, municipal y comunal. Pero,... ¿es un signo de soberanía, libertad, dignidad y también de orgullo? ¿Recuerda usted lector o lectora que existe una composición musical que habla de ella?
Hace unos años que sonaba en las voces de los niños y adolescentes de las escuelas, dado que las maestras de música debían enseñarla para poder cantarla, pero… ¿se canta? Yo hice un sondeo rápido y breve acerca de esta pregunta y la gente adulta, adolescentes y niños consultados se extrañaban de mi preocupación anodina y contestaban vaguedades.
Que sí, que no, que algunas veces. Hay personas que opinan que el sentimiento nacional es cada vez menor, porque somos ciudadanos del mundo, como dijo John Kennedy en la década del 60, y nos "colonizó" con esa afirmación que nos pareció más válida que un sentimiento de nacionalidad emergente y creciente. Por eso digamos con orgullo:
"Bandera celeste y blanca,/ la bandera de mi Patria/ estaremos de tu lado/ en la paz y en las batallas./ En la paz será de guía/ lo que Belgrano soñara,/ la frente siempre bien alta/ y sin doblegar la espalda./ ¡Patria querida! decimos/ la Argentina es nuestra Patria".
Prócer y precursor
Este 20 de junio, Día de la Bandera, en conmemoración al paso a la inmortalidad de su creador, don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el Insituto Belgraniano de Santa Fe invita a la ciudadanía santafesina a vestir de celeste y blanco la ciudad de Santa Fe, en su honor.
Padre de la Patria, creador de la bandera nacional y genio de Mayo, Belgrano se destacó como abogado, estadista, militar, periodista, diplomático y economista; fue precursor de la ecología en el territorio argentino y pionero de la educación estatal, gratuita y obligatoria. Impulsor y creador de las escuelas de Geometría y Dibujo, Náutica, Comercio y Agrícolas entre otras.
Fomentó el estudio de idiomas y de la ciencia. Fue defensor del rol social de la mujer y de los pueblos originarios. Primer constitucionalista, prócer de la independencia hispanoamericana, precursor del panamericanismo.