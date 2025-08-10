Transformar la experiencia personal en un libro de autogestión

Por Valeria Elías
Carla Zanetta es maquillista, empleada y madre. Su vida no fue "un cuento de hadas", pero con voluntad y esfuerzo logró sortear las dificultades. A esa experiencia la convirtió en un libro para ayudar a otras personas a superarse y sentirse mejor.
Por Valeria Elías
Carla Zanetta es santafesina. Como cualquier persona común, ella enfrentó la vida con las herramientas que tenía, otras que fue conociendo y que de alguna forma la constituyen hoy en día. Esos aprendizajes la llevaron a armar un libro enseñando el camino de la valoración y el amor propio. "Resiliencia y amor propio" (El poder de reinventarte) se titula su obra, hace pocos días salió de imprenta y ya está a la venta. En su lectura, tipo guía, uno va adquiriendo conocimientos y definiciones sobre estas herramientas que son necesarias para poder adaptarse y sentirse mejor con uno mismo y con los demás.
Sobre su visión respecto a la vida y a este camino recorrido con la escritura de su libro, Carla explica: "Todos tenemos la capacidad de ser resilientes, todos podemos salir de las adversidades, algunas personas tardan más tiempo que otras, lo cierto es que si buscamos nuestro propio bienestar vamos a encontrar las herramientas que nos hagan bien. Pero, sobre todo, hay que aprender a amarse, a hablarse bien y amorosamente, el auto diálogo es esencial en un proceso de sanación o cicatrización de heridas emocionales. Pues somos nuestros peores jueces, tenemos que tratar de cambiar eso. Autorrespeto, y mucho amor propio".
Luego, para presentarse, expresa: "Creo que me defino como una persona feliz por elección. Llena de emociones encontradas como cualquier ser humano, pero siempre feliz. Soy una buscadora incansable del sentido de la vida, como dice la contratapa de mi libro. Ávida del deseo empático del bienestar del otro. Soy maquilladora, soy mamá, hermana, diseñadora de indumentaria, amiga, hija, compañera y ahora, escritora".
"Pero sobre todo eso soy una mujer resiliente. Que supo ver las herramientas para salir adelante. Víctima de violencia de género, una que pudo sanar, reconstruirse de nuevo, y reinventarse en una nueva versión mucho más integra, que lleva el amor propio como estandarte", añade la entrevistada.
Si bien no tiene un gran recorrido literario -este es su primer libro, su primera publicación-, Zanetta aclara que tiene la intención de hacer de esta experiencia un nuevo recorrido profesional y de vida: "Este libro llevaba dando vueltas en mi cabeza hace aproximadamente quince años, pero nunca era el momento para escribirlo. Creo que se dio en el tiempo que tenía que ser. En este tiempo que lo vengo gestando, me convertí mil veces en una nueva versión mejor, creo que tenía que ser ahora y no antes".
Finalmente, sobre su primera obra literaria, la novel escritora describe: "Lo que más me impactó es la fluidez con que lo escribí. Las palabras venían sin esfuerzo, y creo que se debe a que yo ya tenía esto bastante masticado, hace tiempo. A veces eran las tres de la mañana y me despertaba se me ocurría una idea y la tenía que escribir para no dejarla pasar. Fue intenso, divertido y sanador. Puedo recomendar cosas que me funcionaron a mí, por ejemplo, la terapia como primera medida y por sobre todas las cosas, pero creo que cada uno va buscando su camino a partir de las herramientas que tiene a la mano".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.