Como parte de los actos conmemorativos y religiosos previstos por los 50 años de la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Santo Tomé, que se cumplirán exactamente el próximo 18 de diciembre, dialogamos con su párroco, el presbítero Andrés Clausen, quien compartió el significado profundo de este año jubilar.
Cincuenta años caminando bajo el manto de María
Entrevista al párroco de Nuestra Señora de Luján de Santo Tomé, Andrés Clausen, con motivo de cumplirse medio siglo de la erección canónica de la parroquia.
Entre otras cosas, el sacerdote detalló las actividades que se desarrollarán a lo largo de todo 2026 para celebrar este acontecimiento histórico para la comunidad.
- ¿Qué significa para la parroquia llegar a los 50 años de vida?
- Llegar a los 50 años es, ante todo, un motivo de profunda gratitud. No se trata solamente de una fecha importante, sino de medio siglo de fe vivida, de familias que crecieron junto a la Virgen de Luján, de niños que recibieron sus sacramentos, de matrimonios que comenzaron aquí su camino, y de tantas personas que encontraron consuelo y esperanza en nuestra comunidad.
Este jubileo es un tiempo para agradecer a Dios por todo lo sembrado y para renovar nuestro compromiso de seguir siendo una Iglesia cercana, viva y misionera. Queremos que cada integrante de la parroquia -y también quienes han pasado por ella a lo largo de estos años- se sienta parte de esta celebración.
- ¿Cómo se está viviendo este año jubilar?
- Lo pensamos como un año que no se limite al templo, sino que abrace a toda la comunidad. Por eso organizamos distintas actividades que se desarrollarán a lo largo de los meses, integrando lo espiritual, lo festivo y lo fraterno.
Por ejemplo, el envío de varias imágenes peregrinas de la Virgen de Luján a visitar las familias, porque queremos que María no solo sea celebrada en el templo, sino que entre en cada hogar, que bendiga las casas, que acompañe las realidades concretas de nuestra gente (*).
También, como parte de la fiesta patronal, habrá celebraciones especiales con sacerdotes que formaron parte de la historia parroquial (ver aparte). Es una manera de honrar su entrega y agradecer el trabajo pastoral que realizaron aquí. Cada uno dejó su huella, y creemos que es justo y necesario reencontrarnos, dar gracias y celebrar juntos este jubileo.
La música y el encuentro también tendrán su espacio. Se realizará un Encuentro de Coros y una peña folklórica de las familias. La música siempre ha sido un puente para unir corazones, y queremos que este jubileo también se exprese en el canto y la alegría compartida.
- ¿Cómo será el cierre del año jubilar?
- En diciembre, más precisamente el viernes 18 a partir de las 20, tendrá lugar una solemne Celebración Litúrgica de Acción de Gracias, corazón espiritual del año jubilar, la que estará presidida por nuestro arzobispo, monseñor Sergio Alfredo Fenoy. Allí pondremos ante el altar toda nuestra historia, nuestras alegrías y desafíos.
Los festejos serán coronados con una cena el día sábado 19 en las instalaciones del Club Alianza de Santo Tomé. Finalmente, la Navidad marcará el cierre de nuestro año jubilar, misterio de fe que nos anima a seguir haciendo carne el Evangelio en medio del barrio, bajo la tierna mirada de María de Luján.
- ¿Qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad?
- Que este jubileo sea una oportunidad para reencontrarnos. Que quienes participan activamente sigan comprometidos, que quienes se han alejado se animen a volver, y que quienes buscan un lugar encuentren aquí una comunidad abierta y acogedora.
Estos 50 años no son un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa. Bajo el manto de Nuestra Señora de Luján queremos seguir caminando, con esperanza y con la certeza de que Dios sigue obrando en medio de nosotros.
Entronización de Mamá Antula
En la continuidad de la charla con este medio, el padre Andrés Clausen destacó que, en el marco del Jubileo Parroquial, Mamá Antula fue entronizada como vicepatrona de la Capilla San Cayetano.
"En el contexto del Año Jubilar la comunidad vivió un acontecimiento histórico y profundamente espiritual: la entronización de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula, como vicepatrona de la Capilla San Cayetano, situada en Calle 27 entre 14 y 14 Bis, de la localidad de Sauce Viejo, quince cuadras al sur de la Curva Maurig de Santo Tomé", describió puntualmente Clausen.
También recordó que la Capilla San Cayetano, que depende pastoralmente de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, ha sido durante años un espacio de encuentro, oración y servicio, especialmente para quienes se acercan a pedir trabajo, pan y dignidad por intercesión de San Cayetano, santo del pan, la paz y del trabajo.
"Ahora, con la incorporación de Mamá Antula como vicepatrona, se suma una figura profundamente ligada a la espiritualidad misionera y al compromiso con el Evangelio en tiempos difíciles", enfatizó luego.
Posteriormente, Clausen remarcó las virtudes que destacan a Mamá Antula, primera santa argentina, "una mujer laica que, en pleno siglo XVIII y en medio de grandes adversidades, mantuvo viva la llama de la fe promoviendo los Ejercicios Espirituales y recorriendo incansablemente caminos para anunciar a Cristo".
"Su valentía, su confianza absoluta en la Providencia y su amor incondicional por los más necesitados la convierten en un modelo actual y cercano para nuestras comunidades", agregó el religioso.
Al proseguir con sus elogiosos conceptos, el padre Andrés manifestó que "la decisión de entronizar su imagen nace a partir de su cercanía espiritual con nuestro patrono San Cayetano, devoción fuertemente vivida y sembrada por Mama Antula en nuestro suelo, con un corazón entregado a la Providencia divina".
También responde -dijo- al deseo de "poner la vida pastoral de la capilla bajo su protección, pidiendo su intercesión para que nunca falte el espíritu misionero, la entrega generosa y la confianza en Dios, aun en las pruebas".
"Que Nuestra Señora de Luján, patrona de la parroquia, San Cayetano y ahora también Mamá Antula, acompañen este tiempo de gracia y sigan guiando a la comunidad por caminos de fe, esperanza y caridad", se despidió el cura párroco.
(*) El pasado 26 de abril se realizó la peregrinación a la basílica de la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires y al parque temático de Tierra Santa.
Agenda de Celebraciones
- Del 29 de abril al 7 de mayo se rezará la Novena en distintas instituciones de nuestra comunidad.
- El domingo 3 de mayo, en el marco de la Novena patronal, está previsto el rezo por el eterno descanso de los fundadores y bienhechores de la parroquia, bendiciendo ese día en la misa de las 19.30 el Cinerario Parroquial.
- Viernes 8 de mayo. A partir de las 20, celebración de la misa de la Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, Patrona de Argentina y patrona de la parroquia.
- Domingo 10 de mayo. A partir de las 10 se llevará a cabo la procesión por las calles del barrio y la misa patronal, partiendo desde el patio de la parroquia (en torno a estas celebraciones, el decreto jubilar del arzobispo ha concedido la gracia de poder ganar indulgencia participando de las mismas).
- Domingo 17 de mayo. Almuerzo patronal en las instalaciones del Club Alianza de Santo Tomé. Se encuentran a la venta las tarjetas.