Cincuenta años caminando bajo el manto de María

La Parroquia Nuestra Señora de Luján de Santo Tomé vive este año su Jubileo de Oro. Las actividades conmemorativas se van a desarrollar durante todo 2026, hasta llegar a las jornadas culminantes del 18 y 19 de diciembre. "Pondremos ante el altar toda nuestra historia, nuestras alegrías y desafíos", sintetizó el padre Andrés Clausen.