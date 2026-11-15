Cada vez que se anuncia una obra importante en Santa Fe, solemos hablar de la inversión, los puestos de trabajo que genera o los servicios que va a ofrecer. Y está bien que así sea. Pero hay una pregunta que pocas veces aparece en esa conversación: ¿cómo va a cambiar la vida del barrio cuando esa obra empiece a funcionar?
La pregunta que falta cuando Santa Fe crece
Los nuevos proyectos urbanos demandan una planificación integral para anticipar el impacto en la circulación diaria y el transporte en la capital provincial.
Un hospital, una escuela, un edificio de departamentos o un nuevo emprendimiento comercial pueden transformar el movimiento de toda una zona. Donde antes circulaban unos pocos vehículos, comienzan a llegar muchos más. Aparecen nuevas necesidades de estacionamiento, cambian los recorridos habituales y aumenta la demanda de transporte público.
Muchas veces recién empezamos a discutir esas consecuencias cuando ya se convirtieron en un problema. En Casamar nos propusimos abordar este tema desde otra perspectiva. Queremos entender cómo nos movemos los santafesinos, qué dificultades encontramos y qué podemos hacer para anticiparnos a los cambios que experimenta la ciudad.
Para eso realizamos una encuesta online que nos permitió recoger experiencias y propuestas de vecinos de distintos sectores de Santa Fe y su área metropolitana. Si bien no se trata de un estudio representativo de toda la población, sus resultados aportan información interesante para abrir la discusión.
Por ejemplo, el 69% de quienes respondieron tiene como destino habitual el centro, macrocentro o puerto. Y casi la mitad inicia sus desplazamientos temprano por la mañana. Una parte importante de los viajes relevados se concentra, entonces, en los mismos lugares y horarios. Sin embargo, hay algo que me parece todavía más significativo: los problemas de movilidad no son iguales en toda la ciudad.
Para quien trabaja en el centro, encontrar estacionamiento puede significar perder varios minutos todos los días. Para una persona que vive en el norte o el oeste, la preocupación puede ser cuánto demora el colectivo. Y para quienes llegan desde Santo Tomé o la zona de la costa, las dificultades suelen comenzar mucho antes de ingresar a Santa Fe.
Son realidades diferentes que necesitan respuestas acordes a cada situación. Durante mucho tiempo, las discusiones sobre el tránsito estuvieron centradas en la circulación de vehículos: dónde abrir una calle, modificar un sentido de circulación o colocar un semáforo. Son medidas necesarias, pero resultan insuficientes si no entendemos por qué, cuándo y hacia dónde se mueve la gente.
La movilidad no empieza en la calle. Empieza en las decisiones que tomamos sobre la ciudad. Por eso creo que cada nuevo desarrollo urbano debería incorporar una pregunta desde el momento en que comienza a planificarse: ¿qué movimientos va a generar y cómo está preparado su entorno para recibirlos?
No hace falta esperar a que una zona se congestione para estudiar sus accesos, las frecuencias del transporte público, los espacios de estacionamiento o las condiciones para caminar y circular en bicicleta. Podemos hacerlo antes y, en muchos casos, evitar dificultades que después resultan mucho más complejas de resolver.
Esto no debería limitarse a las obras públicas. Los emprendimientos privados que concentran personas y actividades forman parte de la misma ciudad y generan efectos sobre su funcionamiento cotidiano.
Una posibilidad concreta sería incorporar estudios de impacto sobre la movilidad en aquellos proyectos que, por su tamaño, ubicación o características, puedan modificar significativamente la circulación de su entorno. No se trata de sumar trámites ni obstáculos a las inversiones, sino de contar con información para tomar mejores decisiones y prever las intervenciones necesarias.
Hay otra dimensión que tampoco podemos dejar de lado: Santa Fe no termina en sus límites municipales. Miles de personas se trasladan diariamente entre la capital y las localidades vecinas. Por eso, pensar el transporte, los accesos y la circulación requiere una mirada metropolitana que contemple cómo funcionan esas conexiones en la práctica.
La encuesta nos dejó, además, propuestas concretas de los propios vecinos: abonos mensuales para el colectivo, mejores frecuencias, ciclovías más seguras y conexiones más eficientes entre distintos medios de transporte. Algunas requerirán estudios. Otras, acuerdos entre instituciones y otras podrán resolverse con intervenciones puntuales.
Lo importante es que esas ideas puedan discutirse y evaluarse. Creo que ahí tenemos una oportunidad. En lugar de abordar cada dificultad como un problema aislado, podemos empezar a relacionar las decisiones sobre obras, transporte, espacios públicos y desarrollo urbano. Porque todas forman parte de una misma ciudad y afectan la manera en que vivimos.
Santa Fe va a seguir creciendo. Habrá nuevas construcciones, servicios, emprendimientos y espacios que concentrarán actividades. Ese crecimiento es una buena noticia, pero necesita estar acompañado por una planificación que contemple sus efectos sobre la vida cotidiana. Una obra puede resolver una necesidad y, al mismo tiempo, generar nuevas dificultades si no pensamos qué va a ocurrir a su alrededor.
Por eso, la pregunta no debería aparecer cuando la obra ya está terminada y los vecinos empiezan a experimentar sus consecuencias. Debería formar parte de las primeras decisiones. Tenemos la posibilidad de anticiparnos. Y hacerlo significa algo muy concreto: que cada nuevo desarrollo contribuya no solo a que Santa Fe crezca, sino a que funcione mejor para quienes la habitamos.
El autor es el presidente de la Asociación Civil Casamar.