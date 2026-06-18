Existe en la cultura contemporánea una pedagogía del optimismo que insiste en que cada herida es una lección y cada pérdida, un aprendizaje. Se nos empuja constantemente a buscar una moraleja en el desastre, a transformar el dolor en una suerte de activo pedagógico que justifique el sufrimiento. Sin embargo, para quienes han transitado duelos sucesivos, rupturas definitivas y la devastación de lo irreparable, esa retórica del resulta artificial, casi una falta de respeto a la gravedad de lo vivido. Existen dolores que no enseñan nada; simplemente rompen. Frente a la vacuidad de los consuelos prefabricados, emerge una postura de un realismo implacable: la vida no se rige por enseñanzas, sino por el destino y el error; no concluye en la superación, sino en la pérdida y la resignación.
Carlos Felice: la dignidad de la ceniza, el destino y la soledad de la fractura
Entender la existencia desde el binomio del destino y el error es despojarla de adornos metafísicos. El error es humano, concreto y, muchas veces, irreversible. El destino, por su parte, no es un plan místico trazado de antemano, sino el choque inevitable entre las circunstancias y nuestra propia naturaleza. La entrega absoluta a una vocación, la absorción total por el trabajo o la inercia de una estructura que nos devora no siempre son elecciones racionales; a menudo son fuerzas internas de las que no podemos escapar. Cuando esa inercia colisiona con el entorno afectivo, el resultado es la fractura. No hay aprendizaje en el hecho de que el fuego consuma lo que amamos; solo queda la ceniza.
La resignación, en este contexto, no debe confundirse con la sumisión o la debilidad. Al contrario, la verdadera resignación es un acto de una madurez y valentía extraordinarias. Es el reconocimiento lúcido de los límites de nuestra propia voluntad y el cese de una lucha inútil contra el pasado. Significa mirar hacia atrás, reconocer el peso del error propio y el empuje de la fatalidad, y aceptar que lo que se rompió no volverá a restaurarse. Es la renuncia definitiva a la queja, al autoengaño y a la necesidad de que el mundo nos dé una explicación.
El silencio que se instala después de las grandes pérdidas -la pérdida de hijos, un divorcio, el vacío que deja la entrega ciega a una labor- es un territorio profundamente solitario. Habitar ese espacio implica cargar con el peso de las propias decisiones sin buscar la compasión ajena ni la justificación propia. Es el retrato de quien, consciente de su propia fractura y de su responsabilidad en el desenlace, decide no apartar la mirada del vacío. No hay pretensión de sanar de inmediato ni de maquillar la cicatriz; hay, simplemente, permanencia.
Compartir esta perspectiva es un acto de honestidad brutal en un mundo que teme al silencio y a la tristeza. Reconocer que estamos hechos de ausencias y que la resignación es el único suelo firme transitable no es una apología del pesimismo, sino la dignificación del dolor real. Al final, despojados de ficciones y de esperanzas artificiales, nos queda la autenticidad de quien ya no tiene nada que ocultar ni nada que demostrar: un ser humano que, sosteniendo el peso de su propio destino y de sus equivocaciones, elige permanecer de pie con una dignidad sombría.