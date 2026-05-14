Transformación sanitaria y tecnología

El Hospital Líquido: la transformación silenciosa de la medicina contemporánea

La medicina dejó de habitar únicamente dentro de hospitales y consultorios. En la era digital, el cuidado de la salud se volvió dinámico, conectado y permanente. El “hospital líquido” refleja esta transformación silenciosa: una nueva forma de entender la atención médica, donde la tecnología y la humanidad deben aprender a convivir.