El vuelo del emperador solar (Parte II)

"No sé si empiezo o si concluyo; tal vez ese verbo, al fin, sea el mismo con dos acentos distintos. Sé, sí, que estoy bien. Es un bienestar sin euforia, un asentimiento que no pide testigos. Me sigo sintiendo el emperador solar. El aire, en respuesta, me sostiene como si supiera mi nombre y me lo devolviera con una pronunciación más justa".