¿Realidad o ilusión estadística?

Interrogantes abiertos sobre la baja en los índices de pobreza en la Argentina

El INDEC informó un notable descenso en el primer semestre del año, pero organismos y consultoras cuestionaron la magnitud de la mejora indicando que podría estar sobredimensionada y que al estar apalancada en el freno inflacionario de los primeros meses no sería sostenible en la segunda parte del año.