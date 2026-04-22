Opinión

Cuando el odio baja desde arriba

La masacre en una escuela de Santa Fe reabrió un debate urgente: cómo los discursos de odio que circulan desde el poder impactan en la convivencia social y, en particular, en las adolescencias. En un contexto donde la violencia verbal se naturaliza —incluso desde la máxima autoridad del Estado, como el presidente Javier Milei—, la escuela deja de ser un refugio y comienza a reflejar, con crudeza, las tensiones de una sociedad que erosiona sus propios límites.