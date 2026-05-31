Luego de la publicación del artículo "El poder oculto del número 7" en este diario, el 14 de febrero de este año, y a raíz del interés despertado, muchos lectores se comunicaron conmigo y algunos de ellos me señalaron que habían quedado varios ejemplos sin nombrar.
La leyenda de las siete hermanas
El enigma de las Pléyades, un relato que atraviesa culturas y continentes, podría tener su origen en las primeras migraciones humanas desde África.
Sí, es cierto, así fue. Por razones de espacio no podía seguir ocupando renglones. Los casos utilizados los mencioné nada más que para introducir el tema que era motivo del artículo: "Los siete durmientes de Éfeso".
En esta ocasión, para seguir sumando los vericuetos en torno al número 7, quedan muchos más casos todavía, como por ejemplo comer huevos negros, duros, de gallina, cocidos en las aguas sulfurosas de Owakudani (el "Gran Valle Hirviente"), cerca de Tokio, rejuvenece, ya que cada huevo aumenta siete años más de vida.
El azufre y el hierro que contienen esas aguas termales, cambia el color de la cáscara. Son los huevos negros de la longevidad (1). Y sigue sin agotarse la lista: la gran siete, las siete vidas del gato, los siete años de yeta para el que rompe un espejo, Jerusalén la ciudad de las siete puertas antiguas, las siete tribus de los magiares, siete años en el Tíbet.
Apocalipsis: Las 7 cabezas de la Bestia que representan 7 montes y 7 reyes. El Túnel del Amor en Amsterdan que refleja la alineación de siete puentes consecutivos sobre el canal Reguliersgracht y si una pareja se besa al pasar debajo de cada puente, agrega un año de plena felicidad a su noviazgo, pero si cumple hasta el séptimo, su amor será eterno, y así siguen sin agotarse los siete omnipresentes.
Dentro de la larga lista de los que omití nombrar, está la Leyenda de las Siete Hermanas: Maya (Maia), Alcíone, Astérope, Celeno, Taigete, Electra y Mérope (la grafía cambia según la fuente y el idioma utilizado para identificarlas).
Y este tema, también trae mucha tela para cortar. Lo elegí porque me llamó la atención un título que leí no recuerdo dónde: "Gracias a las estrellas descubren que el cuento de Las Siete Hermanas es el más antiguo de la humanidad: tiene más de 100.000 años".
¿Cómo se hizo esa datación? No fue fácil encontrar la explicación. Comencemos con el cuento legendario, ya que a este también se lo llama leyenda. Zurciendo los pedacitos, la narración dice más o menos así:
"A Orión, el apolíneo gigante, experto cazador, parece ser que esa destreza y esa afición lo llevaron a querer cazar lo que no correspondía. Cierta vez, estando apostado y oculto entre los altos pastizales de Beocia, la bella región que transcurría entre montañas y praderas que se extendían perezosas a lo largo del golfo de Corinto, escuchó alegre algarabía.
Miró sin descubrirse y vio a ocho bellísimas mujeres. Y las reconoció. Su hermosura era ponderada y envidiada. Se trataba de Pléyone, la consorte de Atlas y sus siete hijas. Caminando, riendo y cantando se dirigieron hasta el lago Copaide (2).
Creyendo estar solas, se desnudaron y entraron al agua. Orión no resistió el deseo de hacerlas suyas, violarlas como más de una vez ya lo había hecho con otras ninfas y se lanzó hacia ellas.
Pero las mujeres lograron huir y ponerse a salvo. Pero de ahí en más, fue una persecución encarnizada. Siete años anduvo implacable, tratando de sacarse ese fuego sexual que lo quemaba. Atlas, padre de las siete hermanas, no podía defenderlas porque castigado por Zeus debía sostener sobre sus hombros la bóveda celeste.
Entonces le reclamó al dios supremo que interviniera. Zeus accedió y transformó a las muchachas en siete palomas, pero como así tampoco estarían a salvo del cazador, las convirtió en estrellas. Fue el nacimiento de las Pléyades, las estelares hijas de Pléyone.
Dicen los conocedores que son de los objetos más bellos que pueden fotografiarse del cielo nocturno. Pero fundamentar que el cuento tiene más de 100.000 años desafía mi capacidad de explicar y resumir".
Primer misterio: a simple vista, generalmente solo se ven seis. Y los antiguos griegos no tenían telescopios. Para tener ese aparato indispensable, debemos esperar el Renacimiento y a Galileo Galilei, entonces. ¿Cómo los griegos la adaptaron a su mitología nombrando a siete hermanas si solo veían seis?
Segundo misterio: lo más extraño es que esta historia se repite más o menos parecida, en todo el planeta tierra. Lo conocimos en la mitología griega, pero aún antes ya se hablaba de las siete hermanas con parecido argumento.
Y la historia, muy semejante en todos los casos, se repetía en los antiguos aborígenes de Australia. Ellos contaban que un cazador perseguía siete hermanas muy hermosas para quitarles su virginidad y para que no las atraparan, ellas se escondieron en el cielo.
Ese "referido" ya existía entre los nativos australianos antes del siglo XVIII, época en la que llegaron los ingleses a ese continente, por lo tanto era imposible que griegos y australianos hubieran tenido algún contacto antes de la Edad Moderna.
Muchas civilizaciones separadas por continentes tenían a las Pléyades como siete hermanas bondadosas, señalando época de siembras o de cosechas, pero también como brújula para grandes navegantes como los polinesios, incluso hasta protectoras de los partos.
La única e increíble explicación que cabe es que este mito hubiese partido desde África, en la memoria y cultura de los primeros humanos, cuando el hombre ya caminaba y era dueño del lenguaje.
Y esto trae un comentario aparte. Cuando acá se habla de pueblos originarios, estamos faltando a la verdad histórica. Porque los verdaderos "originarios" fueron de origen asiático. Otros afirman que australoides y mongoloides, por eso asegurar que los mapuches son "originarios" es mentira: tiempo atrás, ellos invadieron y desalojaron a los aborígenes que ocupaban esas tierras.
De igual modo, decir que los incas son un pueblo originario tampoco es cierto: ellos agrandaron su imperio conquistando y tomando presionaros como esclavos. Pero... ¡Vamos! Que eso no quita la maravilla de su cultura, de su magnífica arquitectura y de un imperio muy bien organizado.
Ahora bien, volviendo a los dos enigmas que nos ocupan: ¿por qué se habla y se cuenta de siete hermanas si solo se ven bien seis? Astrónomos de la Universidad de Sídney, ayudados ahora por IA, y usando simulación informática dieron cauce al cielo de ese tiempo y entonces ¡Todo encaja! pues hace 100.000 años, todas las Pléyades eran visibles. ¡Eran siete hermanas y a la vista!
Y ahora falta la explicación de por qué existe la misma leyenda en tan apartadas regiones: lo único plausible es que la llevaran consigo los que fueron saliendo del continente africano, tal como lo plantean Beth Blaxland y Fran Dorey, en el artículo de divulgación científica "Las primeras migraciones fuera de África".
Allí explican: "Antes de poder expandirse fuera de África, nuestros antepasados necesitaban desarrollar capacidades físicas y mentales que les permitieran sobrevivir en estos entornos hostiles, donde el alimento y el agua potable eran recursos altamente estacionales". (3)
Emigraron hacia Eurasia y así continuó esa epopeya humana. Siempre, todo migrante, ha llevado una mochila invisible, su propia historia, sus costumbres, su lenguaje, sus recuerdos. Y entre todos ellos, sus mitos y sus leyendas. Y acá importa una de las características de la leyenda: es de trasmisión oral.
Entonces aparece un "personaje" muy importante: el fuego, a quien los mortales debemos agradecer a Prometeo (hermano de Atlas, tío de las Pléyades), que se lo robó a los dioses para traerlo a los hombres.
Con el fuego se aprendió a cocinar, en torno a la fogata había dos cosas muy valiosas, calor y luz que los acompañaba dándoles mayor seguridad y alrededor de él fueron integrándose los grupos familiares, formándose las tribus, construyéndose una sociedad y hablando en voz alta, narrando lo sucedido durante el día, la familia se apretaba y se unía compartiendo calor, luz seguridad...y la palabra.
El fuego tuvo un gran poder sociabilizador y con toda seguridad que a su vera; él escuchó la leyenda de las siete hermanas, que ya salía a andar por el mundo, llevada en las alforjas de los primeros viandantes.
Referencias
(1) Huevos negros: publicado por El Comercio. https://www.elcomercio. com/tendencias/curiosidades/enigma-huevos-negros-owakudani-longevidad
(2) El lago Copaide existió hasta finales del siglo XIX, cuando fue desecado porque sus pantanos eran reservorio de malaria.
(3) "The first migrations out of Africa": https://australian.museum/learn/science/human-evolution/the-first-migrations-out-of-africa/