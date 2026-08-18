Hace 130 años nacía el Partido Socialista, impulsado por ideas profundas que, lejos de perder vigencia, siguen interpelándonos y guiando nuestra acción política.
130 años de historia, de presente y de futuro
Este artículo es una versión editada del discurso de la Secretaria General Adjunta del Partido Socialista Varinia Drisun, en el marco del Gran Locro para celebrar los 130 años del Partido Socialista en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario).
Nacimos defendiendo a las y los trabajadores, abrazando los ideales de igualdad, justicia social, libertad y democracia que supieron construir referentes como Juan B. Justo, Alfredo Palacios y Alicia Moreau. Esos valores no pertenecen al pasado: son el corazón de nuestro presente y la base desde la cual seguimos pensando el futuro.
A lo largo de nuestra historia también supimos comprender que los desafíos de cada época exigen construir mayorías. En la década del treinta abrazamos las ideas frentistas junto al Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre. Décadas más tarde, Guillermo Estévez Boero nos convocó a defender de manera irrestricta la democracia, convencido de que sin democracia solo hay lugar para el autoritarismo y la violencia. Al mismo tiempo, nos invitó a asumir con fuerza la causa nacional y popular, dando origen al Partido Socialista Popular.
Esa tradición encontró una expresión extraordinaria en Hermes Binner. Solidaridad, transparencia, honestidad y participación dejaron de ser solamente ideales para transformarse en políticas públicas. Primero desde la Municipalidad de Rosario durante su intendencia y luego con las gestiones de Miguel Lifschitz y Mónica Fein, y más tarde desde el Gobierno de la provincia junto a Hermes, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Allí los socialistas demostramos que era posible gobernar con eficiencia, sensibilidad social y una profunda ética pública.
Hoy atravesamos uno de los momentos más complejos de la historia Argentina contemporánea. Nos enfrentamos a un gobierno nacional que carece de un proyecto de país y sostiene un modelo económico que debilita las capacidades del Estado, deteriora la salud y la educación públicas, desfinancia la ciencia y la tecnología, profundiza la desigualdad y deja a miles de argentinos sin un horizonte de futuro.
Pero sería un error pensar que la salida consiste simplemente en volver a recetas que ya fracasaron. Muchos argentinos y argentinas acompañaron este cambio porque venían de una profunda decepción con experiencias anteriores que tampoco lograron resolver sus problemas cotidianos. Esa realidad debe interpelarnos.
El daño de este modelo no debe medirse únicamente con indicadores económicos o sociales. También deja una sociedad más desencantada de la política, con menos confianza en las instituciones y con menores expectativas de que sea posible construir una alternativa superadora. Ese quizás sea uno de los desafíos más difíciles que tendremos por delante.
Por eso, quienes integramos el campo democrático tenemos una enorme responsabilidad. Necesitamos construir una propuesta nueva, amplia y convocante, capaz de generar acuerdos duraderos sobre cuestiones fundamentales para el desarrollo del país. La Argentina necesita consensos básicos que permitan sostener políticas públicas más allá de los cambios de gobierno, recuperar la confianza ciudadana y volver a ofrecer un horizonte de futuro.
El socialismo ha dejado huellas profundas a través de sus gobiernos. Pero quizás su legado más valioso sea otro: haber contribuido a construir una verdadera cultura institucional. Santa Fe es un ejemplo de ello. Ya en la Constitución provincial de 1921, impulsamos una mirada profundamente social y democrática, de avanzada para su tiempo. Y más de un siglo después, cuando en el país vuelven a soplar vientos antiderechos, fuimos capaces de construir los consensos necesarios para dotar a la provincia de una nueva Constitución comprometida con la ampliación de derechos, con instituciones más modernas y con una clara mirada hacia el futuro.
Nada de esto es fruto de individualidades. Es el resultado de un partido que, durante 130 años, supo formar dirigentes, construir equipos y poner siempre el interés colectivo por encima de cualquier proyecto personal.
Ese es nuestro mayor patrimonio y también nuestra mayor responsabilidad. Defender la labor colectiva del Partido Socialista, renovar nuestras ideas sin renunciar a nuestros valores y seguir construyendo una alternativa para una Argentina más justa, más democrática y más solidaria.
Porque si algo nos enseñan estos 130 años es que las convicciones solo tienen sentido cuando se transforman en acción.
Sigamos adelante, con los pies sobre la tierra, la mente lúcida para comprender el presente y el corazón comprometido con el futuro.
¡Adelante, socialistas!