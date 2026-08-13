Ansío que tengas
Poema rojo bajo cielo azul
Nuevo aporte poético de la escritora santafesina radicada desde hace muchos años en el sur del país.
esta paz del bosque,
en medio del desorden
de un mundo tan hostil.
Hay demasiado ruido allá
en tu ciudad de locos…
Caminas por la vereda
Y nadie te saluda.
Quedas con la sonrisa colgada
y el de enfrente ni te registra.
No existís sin la mirada del otro,
sin la aprobación
de tu perfecto simulacro.
Si, es cierto… Es difícil.
El sueldo nunca alcanza,
los precios trepan hasta ahogarnos
Y a los hijos queremos darle lo mejor.
El sueño de la casa propia
se fue derrumbando
gobierno tras gobierno,
Salís a trabajar con miedo.
El precio de la vida cotiza en baja,
y tu cuerpo está cansado
de rutinas, de costumbres,
y el sexo dos veces por semana
te refriega en la cara
lo cuadrado del placer.
Te miras al espejo
y notas la historia
haciendo estragos
en el pelo que te queda.
Estas envejeciendo
y crees que nada
te salva del hastío.
Pero hay… yo sé que hay
adentro tuyo una fuerza noble
que te ayuda a andar.
Acá también se sufre.
Pero es posible
disfrutar la plenitud
de un cielo despejado
en este otoño parco
y de un árbol transformándose,
al soltar los matices
de su aliento
para poder durar.
Es mi manera de clavarme en los ojos
la esperanza,
de llevarla conmigo
de cuidarla,
y poder convidarte un poco
con el mate de la mañana
que compartimos a distancia,
para hacer más blando el día
e imaginar que te animás a sonreír
en el momento exacto
en que te acordás de mí.