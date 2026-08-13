#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Poesía desde el sur

Poema rojo bajo cielo azul

Nuevo aporte poético de la escritora santafesina radicada desde hace muchos años en el sur del país.

"Pero es posible disfrutar la plenitud de un cielo despejado (...), de un árbol transformándose"."Pero es posible disfrutar la plenitud de un cielo despejado (...), de un árbol transformándose".
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Ansío que tengas

esta paz del bosque,

en medio del desorden

de un mundo tan hostil.

Hay demasiado ruido allá

en tu ciudad de locos…

Caminas por la vereda

Y nadie te saluda.

Quedas con la sonrisa colgada

y el de enfrente ni te registra.

No existís sin la mirada del otro,

sin la aprobación

de tu perfecto simulacro.

Si, es cierto… Es difícil.

El sueldo nunca alcanza,

los precios trepan hasta ahogarnos

Y a los hijos queremos darle lo mejor.

El sueño de la casa propia

se fue derrumbando

gobierno tras gobierno,

Salís a trabajar con miedo.

El precio de la vida cotiza en baja,

y tu cuerpo está cansado

de rutinas, de costumbres,

y el sexo dos veces por semana

te refriega en la cara

lo cuadrado del placer.

Te miras al espejo

y notas la historia

haciendo estragos

en el pelo que te queda.

Estas envejeciendo

y crees que nada

te salva del hastío.

Pero hay… yo sé que hay

adentro tuyo una fuerza noble

que te ayuda a andar.

Acá también se sufre.

Pero es posible

disfrutar la plenitud

de un cielo despejado

en este otoño parco

y de un árbol transformándose,

al soltar los matices

de su aliento

para poder durar.

Es mi manera de clavarme en los ojos

la esperanza,

de llevarla conmigo

de cuidarla,

y poder convidarte un poco

con el mate de la mañana

que compartimos a distancia,

para hacer más blando el día

e imaginar que te animás a sonreír

en el momento exacto

en que te acordás de mí.

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