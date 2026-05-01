“A nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana”, afirmó León XIII en la encíclica Rerum Novarum de 1891. En el contexto del apogeo de la Revolución Industrial -con salarios miserables y condiciones laborales degradantes-, el documento fue más que un diagnóstico o una crítica a un programa económico: fijó principios capaces de ordenar la acción humana sin desligarla de su fin último, su dimensión trascendente. En la Argentina, esas ideas no tardaron en traducirse en experiencias concretas que dejaron una huella significativa.
La Rerum Novarum y sus ecos en la Argentina
Si bien suele leerse a la Rerum Novarum como un pronunciamiento centrado en la cuestión obrera y la defensa de la propiedad privada, su alcance es más amplio: la justicia como base del orden social y la caridad como su perfeccionamiento, son dos conceptos que atraviesan toda la encíclica y suelen quedar en segundo plano. Desde ese fundamento, León XIII se distanció de las ideologías de su tiempo, porque entendió que tanto el colectivismo como el liberalismo, no logran dar cuenta de la totalidad de la vida humana, al prescindir de su dimensión sobrenatural.
Lejos de quedar en el plano de las ideas, esa visión encontró rápidamente traducciones concretas, también en la Argentina, donde la encíclica actuó como un verdadero motor de iniciativas sociales y empresariales inspiradas en sus postulados: la importancia de la justicia distributiva, la concordia social, el equilibrio entre capital y trabajo, entre otras cuestiones.
De este modo, el padre Federico Grote halló en la Rerum Novarum una orientación precisa para su acción pastoral en el país. En 1892, apenas un año después de su publicación, fundó los Círculos de Obreros Católicos, una de las primeras organizaciones de trabajadores de escala nacional. Lo que comenzó como un pequeño círculo en Buenos Aires se convirtió, en poco tiempo, en una red con centros distribuidos a lo largo del territorio argentino, con decenas de miles de asociados. Se impulsaron reclamos concretos como el salario mínimo, la limitación de la jornada laboral y la erradicación del trabajo infantil -demandas que recién se convertirían en ley años después-, y sostuvieron también escuelas, cooperativas y hospitales. También organizó la primera peregrinación a Luján en 1893, junto a alrededor de 400 hombres.
Algo similar ocurrió en el ámbito empresario. Julio Steverlynck, hijo de una familia textil belga, llegó a la Argentina en los años veinte, y buscó construir una comunidad relativamente aislada de las áreas urbanas, donde predominaran las relaciones de cooperación entre patronos y obreros.
Así, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, implementó en la “Algodonera Flandria” la jornada de ocho horas, varios años antes de transformarse en ley, pagó salarios por encima del promedio del sector, otorgó préstamos sin interés para la vivienda y estableció licencias por matrimonio y maternidad. Alrededor de la fábrica crecieron dos pueblos -Villa Flandria Norte y Sur-, con escuelas, una clínica, iglesias y espacios comunitarios.
Estos ejemplos reflejan cómo la doctrina se tradujo en obras concretas, en instituciones y personas reales, en defensa de la dignidad del trabajo. Si bien no alcanzaron una escala capaz de estructurar el mercado laboral argentino, sí evidenciaron la potencia de los cuerpos intermedios como puente entre el individuo y el Estado para abordar soluciones ante distintas necesidades. Como enseñó más tarde en esa misma línea Juan Pablo II: “La empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales; es, al mismo tiempo, una sociedad de personas”.
De esta forma, mucho antes de que la justicia social se convirtiera en una bandera partidaria, el país ya había vivido experiencias concretas al calor de una tradición que nació en la doctrina cristiana.
En el día del trabajo, esa historia muestra una perspectiva distinta sobre su origen y su sentido. En la Argentina de hoy, atravesada por la informalidad y la transformación tecnológica del empleo, esa tradición ofrece un punto de referencia en el horizonte, como una brújula que ayuda a volver, una y otra vez, a lo esencial: la dignidad de la persona, núcleo del mensaje de Leon XIII.