Se presentó la 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino

Expectativas, sorteo de sedes, partidos y beneficio local

El Concejo Municipal de Recreo realizó la presentación de la 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino, que este año lleva el nombre de “Naila Zaninetti”. La edición 2025 será disputada por los clubes locales Central Oeste, Cruz Roja, Defensores de Recreo y como institución invitada, San Martín de Monte Vera. El certamen será los domingos 9 y 16 de noviembre, en horario vespertino.