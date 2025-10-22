Se presentó la 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino
Expectativas, sorteo de sedes, partidos y beneficio local
El Concejo Municipal de Recreo realizó la presentación de la 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino, que este año lleva el nombre de “Naila Zaninetti”. La edición 2025 será disputada por los clubes locales Central Oeste, Cruz Roja, Defensores de Recreo y como institución invitada, San Martín de Monte Vera. El certamen será los domingos 9 y 16 de noviembre, en horario vespertino.
La Presidenta del órgano legislativo de Recreo Noelia Formento dio la bienvenida al público y mencionó: “Agradezco que hoy estén acá presentes. Qué lindo que hoy podamos estar en este momento, donde estamos mujeres sentadas en una mesa con una pelota. Es muy bueno acompañar a las chicas que están en este camino, que eligieron el fútbol como un deporte, y así debe ser con cualquier disciplina. ¡A disfrutar de esta copa!”.
Por su parte, Naila Zaninetti expresó: “Me pone muy contenta que en Recreo se lleve a cabo este torneo. Cuando yo arranqué no había escuelitas de fútbol femenino y mucho menos competencias y hoy ver esto es muy importante. Me emocioné cuando me dijeron que este año llevaría mi nombre. Estoy muy contenta de que haya espacios donde se sientan libres de jugar a la pelota”.
En la mesa cabecera también se encontraban las jugadoras de los clubes participantes quienes tomaron la palabra y refirieron las expectativas que tienen del desarrollo del evento deportivo. Por último, el intendente Colombo brindó unas palabras sobre la importancia de la vigencia del certamen y el acompañamiento de la comunidad.
Acta acuerdo y algo más
Durante el acto se dio lectura a la resolución 120/2025 y al acta acuerdo donde se plasman los puntos necesarios para el desarrollo del evento y que fue rubricado por los concejales y los representantes de los clubes.
Las sedes y los partidos
Todo listo. Falta cada vez menos para el día de inicio del torneo de Fútbol Femenino de Recreo.
Luego, los concejales Horacio Grisetti y Omar Picard explicaron la modalidad y llevaron a cabo los sorteos correspondientes a sedes y partidos. Como resultado, los partidos se disputarán en cancha de Defensores (1era. Jornada) y en Cruz Roja (2da. jornada). Y los cotejos serán: Domingo 9 de noviembre: Cancha de Defensores, 15.30 horas: Apertura, 16, Central Oeste – San Martín de Monte Vera. Partidos de formativas: 18 horas, Defensores – Cruz Roja.
Domingo 16 de noviembre
Final y el 3er. puesto: cancha de Cruz Roja: 16 horas: Partido por 3er puesto. Partidos de formativas: 18 horas: Partido Final. Premiación y los festejos. De común acuerdo con los clubes, los premios serán material deportivo para el desarrollo de las prácticas y beneficio local. Las entradas tendrán un valor de 3.000 pesos para mayores de 12 años y sólo se venderán en puerta.
Habrá servicio de buffet
Cabe mencionar que lo recaudado por venta de entradas, será destinado a las instituciones locales, con el fin de fortalecer la práctica deportiva del fútbol femenino en la ciudad.
Himno Nacional Argentino. En la jornada del 9 de noviembre se realizará el acto apertura en la cual la ganadora del certamen “La Voz de Recreo 2025”, Antonella Crespo será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Naila Zaninetti. Recreo reconoce todo su esfuerzo y por eso el homenaje.
La carpa de Salud. El club de Leones de Recreo y el Representante de la comunidad del Hospital Protomédico Fabricio Aguiar dispondrán de la carpa de salud en la jornada apertura, para prevención y promoción de la salud. Lazo Rosa: Antes del comienzo de la presentación, se repartieron lazos color rosa, en el marco de la concientización sobre la prevención del cáncer de mama que se conmemora en el mes de octubre.
Los que estarán presentes
Acompañaron la presentación, el intendente Omar Colombo; los concejales Horacio Grisetti, Eduardo Dovis, Omar Picard, Silvana Appiani y Norma Antoniazzi; la responsable del área de deportes Rocío Espíndola; el presidente de la Liga Paivense Fernando Ardiles; los Presidentes de los clubes Jorge Silva (Central Oeste), Rubén Mergen (Defensores), Sergio Espíndola (Cruz Roja) y Carlos Estrada (San Martín) junto a entrenadores y jugadoras; el presidente del Club de Leones Lisandro Chiconi; el representante de la comunidad del Hospital Protomédico Fabricio Aguiar; la referente Matilde Segovia; Antonella Crespo; la enfermera Ana María Ortiz; medios de comunicación y vecinos.
