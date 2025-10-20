Fútbol Femenino Regional

Unión de Santa Fe gritó campeón de la Copa Túnel Subfluvial

El equipo femenino tatengue venció a Belgrano de Paraná por 4 a 1 en el partido de vuelta de la final, se adjudicó el título con un global de 5 a 1 y coronó un año histórico para el fútbol rojiblanco, que también consiguió el ascenso a la máxima categoría de AFA.