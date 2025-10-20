Unión de Santa Fe gritó campeón de la Copa Túnel Subfluvial
El equipo femenino tatengue venció a Belgrano de Paraná por 4 a 1 en el partido de vuelta de la final, se adjudicó el título con un global de 5 a 1 y coronó un año histórico para el fútbol rojiblanco, que también consiguió el ascenso a la máxima categoría de AFA.
El fútbol femenino de Unión de Santa Fe vive un presente dorado. Gentileza Prensa Unión
El fútbol femenino de Unión de Santa Fe vive un presente dorado. A la reciente alegría por haber logrado el ascenso a la Primera División A de AFA, se suma ahora una nueva conquista: la Copa Túnel Subfluvial, un torneo regional que reunió a equipos de ambas orillas del Paraná y que tuvo a las tatengas como las grandes protagonistas.
El conjunto rojiblanco se impuso por 4 a 1 ante Belgrano de Paraná en el partido de vuelta disputado en la cancha “Leopoldo Jacinto Luque” del predio Nery Alberto Pumpido. Con esa victoria, sumada al triunfo 1 a 0 obtenido en la capital entrerriana en el duelo de ida, las dirigidas por el cuerpo técnico tatengue cerraron un global de 5 a 1 que no dejó lugar a dudas.
El equipo femenino tatengue venció a Belgrano de Paraná Gentileza Prensa Unión
Las estrellas de la final
Los goles del conjunto santafesino fueron convertidos por Daiara Paye, en dos oportunidades, Jazmín Lencina y Lorena Aponte, figuras destacadas de una formación que mostró autoridad, potencia y compromiso durante todo el certamen.
Enfrente, Belgrano de Paraná intentó sostenerse en el partido, pero no pudo frenar la contundencia del ataque rojiblanco ni la solidez colectiva que Unión viene mostrando a lo largo de toda la temporada.
La emoción fue total: abrazos, lágrimas, cánticos y un festejo que se extendió en la noche santafesina Gentileza Prensa Unión
El partido se jugó con la presencia de hinchas tatengues que se acercaron al predio para alentar y celebrar junto a las jugadoras, conscientes de que se trataba de una nueva página gloriosa en la historia reciente del fútbol femenino de Unión.
Al término del encuentro, la emoción fue total: abrazos, lágrimas, cánticos y un festejo que se extendió en la noche santafesina, cuando las futbolistas recibieron el gran trofeo y el cheque simbólico entregados por la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense, organizadoras del certamen.
La Copa Túnel Subfluvial nació como una iniciativa de integración deportiva y cultural entre Santa Fe y Paraná, buscando fortalecer los lazos entre las instituciones de ambas ciudades y promover el crecimiento del fútbol femenino en la región.
La competencia contó con una serie de encuentros entre equipos representativos de ambas ligas, con una final a ida y vuelta que simbolizó el espíritu de unión que da nombre al histórico viaducto que conecta a las dos provincias.
Máxima categoría del fútbol femenino argentino
Para Unión, el título llega en el cierre de una campaña excepcional. Las chicas del club tatengue no solo alcanzaron el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino femenino, luego de vencer a Lanús en la final del torneo de AFA, sino que también consolidaron un proceso deportivo que combina juventud, trabajo y una estructura que crece año a año.
El equipo rojiblanco, que entrena en las instalaciones del club y cuenta con un cuerpo técnico que apuesta al desarrollo integral de las jugadoras, logró dar un paso más en su consolidación como una de las referencias más sólidas del fútbol femenino del interior del país.
El predio Nery Pumpido volvió a ser escenario de una fiesta. La noche tuvo color, alegría y el espíritu de familia que caracteriza a los grandes logros de Unión.
Las jugadoras, junto a sus familias, cuerpo técnico y dirigentes, posaron con el trofeo, la bandera rojiblanca y el cartel del torneo que unió a las dos capitales. Las fotos y los videos de la celebración recorrieron rápidamente las redes sociales del club, donde los hinchas destacaron el esfuerzo y la entrega de las futbolistas.
“Es un premio al trabajo de todo el año, al sacrificio y al compromiso del grupo. Estamos felices de representar a Unión y de poder regalarle otra alegría a la gente”, expresó una de las referentes del plantel, con la voz entrecortada por la emoción.
La organización del certamen, a cargo de las dos ligas, fue reconocida por su impecable coordinación. La iniciativa, que busca afianzarse en el calendario regional, tuvo una gran recepción entre los clubes participantes y promete continuidad.
“Queremos que esta copa se convierta en un clásico entre las dos capitales”, destacaron los dirigentes presentes en la entrega de premios, celebrando la posibilidad de que el torneo se mantenga como una vidriera para el talento femenino de la región.
Con la Copa Túnel Subfluvial en sus manos, las chicas de Unión cerraron un año perfecto. Ascenso, título y un camino que no parece tener techo. El club tatengue vuelve a mostrar que el crecimiento del fútbol femenino no es casualidad, sino el fruto de una apuesta institucional seria, sostenida y cada vez más ambiciosa.
El 2025 quedará grabado como el año en que Unión tocó el cielo en dos frentes: el nacional, con su llegada a la elite del fútbol argentino, y el regional, con una copa que simboliza el esfuerzo compartido y el orgullo de representar a Santa Fe.
Porque más allá de los goles y los trofeos, lo que queda es el ejemplo de un grupo que hizo historia bajo los colores rojo y blanco, y que promete seguir escribiendo nuevas páginas de gloria para el fútbol femenino tatengue.
