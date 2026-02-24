Un caballo suelto movilizó a la policía y a los vecinos de Guadalupe Oeste
El animal deambuló durante la tarde-noche de este lunes en las inmediaciones del CEF N° 29. El despliegue de patrulleros generó alarma inicial entre los residentes, quienes temieron un hecho de inseguridad.
Los efectivos intentaban cercar a un equino que, con evidente nerviosismo, galopaba por las veredas y calzadas.
Un lunes que parecía terminar con tranquilidad se transformó en una escena de desconcierto y tensión en el corazón de Guadalupe Oeste. Un caballo suelto, aparentemente de raza criolla, sembró el caos al circular libremente por las calles y veredas, provocando un importante despliegue de las fuerzas de seguridad y la intervención espontánea de los vecinos.
El incidente comenzó en horas de la tarde-noche en las inmediaciones del Centro de Educación Física (CEF) N° 29. Según los primeros reportes, el animal se habría liberado de donde se encontraba sujeto y comenzó a deambular sin rumbo, representando un riesgo tanto para el tránsito vehicular como para los peatones que circulaban por la zona.
Confusión y temor inicial
La presencia de las sirenas y el movimiento acelerado de los móviles policiales generó, en un primer momento, una sensación de inseguridad entre los habitantes del barrio. Una vecina de la zona relató a este medio: “Escuché a un patrullero que recorría rápidamente la zona y me asusté porque pensé que se trataba de algún hecho de inseguridad”.
Sin embargo, al asomarse, la realidad era distinta: los efectivos no perseguían a delincuentes, sino que intentaban cercar a un equino que, con evidente nerviosismo, galopaba por las veredas y calzadas.
Operativo en conjunto
Para intentar controlar la situación, se montó un operativo que involucró a tres patrulleros de la Policía de la Provincia de Santa Fe y dos agentes de la brigada motorizada. Los efectivos intentaron interceptar al animal en varios puntos, aunque la agilidad del caballo complicó las maniobras.
El caballo huyó asustado de los patrulleros.
A la labor policial se sumó la voluntad de los propios vecinos santafesinos. En varias cuadras de la calle Espora, algunos hombres y mujeres salieron a la vía pública portando sogas e intentando, de manera frustrada, retener al animal a pie. A pesar de los esfuerzos coordinados entre civiles y uniformados, hasta el momento el equino no pudo ser interceptado.
Vecinos con sogas también intentaban atraparlo.
