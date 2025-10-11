Hay que hacer algo con los gomeros

Los gomeros de calle Pedro Vittori al 4700, en el Parque Federal, se fueron "en vicio", ya cumplieron su ciclo. Es hora de que estos árboles sean reemplazados por otros, por nuevas especies que no perjudiquen a los vecinos como pasa con estos ejemplares añosos, que terminaron sirviendo para que se improvisen algunos "asentamientos ilegales" que molestan a transeúntes desprevenidos.
O bien para el encendido de velas con la intención de honrar a un santo, o algo por el estilo, quemándose las hojas secas, que se acumulan indefectiblemente.
Todos estos son hechos de los que El Litoral ya se ha ocupado -incluso con una nota fechada hace más de once años, el 13 de enero de 2014-, pero sobre los que tenemos que insistir, lamentablemente, porque pasan las gestiones municipales y el vecindario sigue preguntándose por qué la falta de respuestas a los incontables reclamos, sea de limpieza, de poda o inclusive de sustitución, como ahora.
Ante los reiterados pedidos (*), solo hemos tenido como resultado inacción o inoperancia. Fueron hechos tanto al Concejo Municipal como a las áreas pertinentes, al 0800 (7775000) y al correo electrónico correspondiente (por ejemplo el de Atención Ciudadana), personalmente a algún funcionario de turno, o por fecebook.
Hay ejemplos de situaciones hasta judicializadas, en Entre Ríos, en Córdoba y hasta en Chile, que muestran y demuestran los perjuicios que el gomero (Ficus elastica, árbol del caucho) provoca, si bien en Argentina hubo una época en la que se generalizó e impulsó su uso como planta de interiores o para jardines, con sentido estético u ornamental.
Su poda se aconseja a fines del invierno o a principios de la primavera (algo que no ocurrió), en especial para reducir el riesgo de enfermedades. La savia del gomero contiene un látex lechoso que al contacto con la piel humana provoca síntomas de dermatitis "de contacto", enrojecimiento, picazón, zarpullido, ampollas, ardor, hinchazón, inflamación y hasta descamación en casos severos.
Por eso sugieren evitar tocarse el rostro y ojos después de manipular la planta para no extender la reacción. Es tóxica para perros, gatos y niños; en personas sensibles, provoca seria dificultad para respirar. Sus raíces, expuestas y "agresivas", dañan la infraestructura urbana (veredas, cañerías de gas y agua, pavimento), generando costos de reparación y problemas de seguridad para vecinos.
Todo sigue igual como en 2014 salvo la "invasión" de puestos de ventas de productos alimenticios perecederos cuyos desperdicios o restos no son totalmente recolectados y se funden en una imagen no apta para postal turística. Es una cuadra, tan solo una en toda Santa Fe, a la vista de los ciudadanos de a pie.
Solo el esfuerzo de los propietarios cercanos al lugar ayuda a mantener este sector un poco más limpio, pero es evidente que merece mayor atención y preocupación por parte de quienes deben dar las respuestas del caso.
(*) Diario El Litoral accedió al detalle de los pedidos realizados para que se proceda a la extracción o poda de estos gomeros –con su correspondiente número de reclamo-, fechados en 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 (dos), 2018 (cuatro), 2019 (dos), 2020 (tres) y 2024.
Llegan Cartas
Al presidente Javier Milei
Sencillo y al grano señor presidente: yo lo voté y quiero que le vaya bien. Estoy de acuerdo con no gastar mas de lo que ingresa, con hacer auditorías y a las pensiones "truchas" hacerles devolver lo mal habido. Pero hacerlas desaparecer de una y desproteger a tanta gente es, además de inhumano, una pésima medida "piantavotos".
Lo mismo con el Hospital Garrahan y las universidades publicas, y también los jubilados con los que es importante diferenciar a los que aportaron. Deseo hacer aportes positivos para que usted pueda ser reeligido.
Creo que para ello debería considerar ciertos aspectos que tiene que cambiar, a saber: tratar bien a la gente aunque no piensen como usted; ser menos prepotente (imitar, por ejemplo, los modos y modales del ministro Guillermo Francos, que es de "10"); ser más equitativo y generoso con los partidos que lo apoyan; ceder para conseguir, no intentar anularlos (usted los necesita para ganar).
Ah,... otra cosa: evitar los shows de los besos de lengua con sus novias de turno, no soy mojigata pero a mucha gente esso no les parece de buen gusto.
Creo que en estos días que quedan antes de las elecciones del 26 de octubre, en lo que mas deberían insistir usted y su gobierno es en remarcar que los K son los responsables de que la droga se haya instalado definitivamente en Argentina y que los delincuentes salgan de las cárceles, y que por eso la criminalidad y la inseguridad han ganado la batalla hasta ahora.
Repitan, insistan en estos conceptos, mucha suerte.
Un buen consejo presidente
Nadie ha hecho tanto como La Libertad Avanza en estos veintidos meses para aumentar el caudal de votos del kirchnerismo. Si el presidente entiende esta realidad debe cambiar y mejorar.
Sus logros hasta hoy son una inflación del 36,5% anual (a septiembre de 2025) y un superávit en las cuentas del Estado logrado con una calculadora en una mano y el filo de su "motosierra" en la otra, pero a costa de los jubilados, la educación y la salud, en resumen: la gente.
No existen planes concretos para impulsar una economía que no ha crecido desde 2023. Si en estos dos años hubiera crecido la confianza con mayor actividad económica y trabajo, no hubiera hecho falta correr dos veces a Estados Unidos por ayuda. Desde la tribuna política solo se escuchan discursos libertarios bastante alejados de los paradigmas liberales que hicieron grande a la Argentina.
Y emulando a los K, ante el escenario electoral, brindan información confusa como la baja del nivel de la pobreza, por mencionar un caso, cuando el boletín estadístico de la Anses informa que 5 millones de jubilados cobran menos de 400.000 pesos y el Indec afirma que solo el 10,6% de los mayores de 65 años es pobre.
Por cierto que nada ayuda ese tufillo a política sucia desde hace años en la Casa Rosada, ahora con los temas de la "cripto" Libra, las coimas de Diego Spagnuolo y los dólares de José Luis Espert. Como dicen los jóvenes, le doy un consejo de "buena onda" presidente.
Saque de su entorno a los que no están al nivel profesional y ético que necesitan usted y el país. Acérquese a la gente, comience a unir otra vez a la sociedad.
En un país donde se privilegió el sectarismo y la demagogia populista, le pido que escuche más de lo que hable y se siente en una mesa más grande que la de su partido para acordar esas políticas de Estado que son para muchos años y generaciones. Deseo que termine su gestión del mejor modo porque es el único camino para que todos nos beneficiemos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.