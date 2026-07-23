Entre 2027 y 2031

Aerolíneas Argentinas incorporará 20 nuevos aviones para renovar su flota

La compañía formalizó en la Feria Internacional de Farnborough contratos de leasing para sumar 14 aeronaves y prevé incorporar otras seis. El plan contempla Airbus A330neo y Boeing 737 MAX, con el objetivo de reemplazar aviones más antiguos y aumentar un 10% la oferta de asientos sin ampliar el tamaño total de la flota.