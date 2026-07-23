Aerolíneas Argentinas puso en marcha el que presenta como su mayor programa de renovación de flota de la última década, con un plan que contempla la incorporación de 20 aeronaves entre 2027 y 2031. La compañía formalizó contratos por 14 aviones durante la Feria Internacional de Farnborough, en el Reino Unido, y trabaja en la incorporación de otras seis unidades que completarán el proyecto.
Aerolíneas Argentinas incorporará 20 nuevos aviones para renovar su flota
La compañía formalizó en la Feria Internacional de Farnborough contratos de leasing para sumar 14 aeronaves y prevé incorporar otras seis. El plan contempla Airbus A330neo y Boeing 737 MAX, con el objetivo de reemplazar aviones más antiguos y aumentar un 10% la oferta de asientos sin ampliar el tamaño total de la flota.
El anuncio fue realizado en un momento de mejora de los resultados financieros de la empresa y apunta principalmente a reemplazar los aviones más antiguos por modelos de nueva generación.
De acuerdo con lo explicado por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, la intención no es aumentar la cantidad total de aeronaves, sino modernizar la flota y mejorar la capacidad disponible para los pasajeros.
El plan contempla la llegada de seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8. De este último modelo, dos aeronaves ya fueron contratadas, mientras que las cuatro restantes se encuentran en distintas etapas de negociación. En total, si se concreta el programa previsto, la compañía incorporará 20 aviones en los próximos años.
Qué aviones incorporará Aerolíneas Argentinas y cuándo llegarán
Los primeros cambios en la flota comenzarán a verse durante 2027. Según el cronograma difundido por la compañía, dos Boeing 737 MAX 8 llegarán durante ese año, mientras que los Airbus A330neo comenzarán a incorporarse a partir del primer semestre de 2028.
La nueva flota tendrá una distribución diferenciada de acuerdo con el tipo de operación. Los Boeing 737 MAX 8 y MAX 10 estarán destinados principalmente a cubrir las rutas domésticas y regionales, mientras que los Airbus A330neo serán utilizados para los vuelos internacionales de largo alcance.
Los A330neo reemplazarán de manera progresiva a los actuales aviones destinados a las rutas internacionales. Las primeras unidades previstas tendrán una configuración de 291 asientos, distribuidos en 30 plazas de clase ejecutiva, 24 de Premium Economy y 237 de Economy.
El programa también contempla la modernización de las cabinas de los Airbus A330 que continúen formando parte de la flota. De esta manera, la renovación no estará limitada al ingreso de nuevas aeronaves, sino que incluirá mejoras en parte de los aviones que seguirán operativos.
Uno de los principales objetivos es aumentar la oferta de asientos sin incrementar la cantidad total de aviones. Lombardo explicó que el plan permitiría elevar esa capacidad en alrededor de un 10%, manteniendo una flota de 84 aeronaves.
La estrategia apunta así a reemplazar equipos más antiguos y, al mismo tiempo, contar con aviones con mayor capacidad y eficiencia para determinadas rutas.
Desde las empresas de leasing involucradas en los acuerdos también destacaron las características de los nuevos modelos. En el caso del Airbus A330neo, Avolon señaló su desempeño y flexibilidad para operaciones de largo alcance.
Por su parte, ACG destacó que el Boeing 737 MAX 10 permite sumar capacidad y mejorar la eficiencia en rutas con una demanda elevada.
La renovación prevista representa además un cambio relevante en la composición de la flota. Según información difundida por la empresa, el programa permitirá renovar aproximadamente una cuarta parte del total de aeronaves y una proporción significativa de los aviones utilizados para vuelos internacionales.
La renovación se apoya en la mejora de los resultados de la compañía
El avance del plan está relacionado con la evolución financiera de Aerolíneas Argentinas durante los últimos dos ejercicios. Según los estados contables auditados por KPMG, la empresa registró en 2024 un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares. En 2025, ese resultado llegó a 120,7 millones de dólares y, por primera vez en su historia, la compañía alcanzó un patrimonio neto positivo.
Los estados contables correspondientes a 2025 deberán ser sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas a comienzos de agosto.
La empresa también informó que desde julio de 2024 dejó de recibir transferencias del Estado. En paralelo, durante los últimos años llevó adelante una serie de medidas destinadas a reducir sus costos y mejorar su funcionamiento, entre ellas la cancelación de rutas deficitarias, la renegociación de contratos con proveedores y una reducción de su dotación de personal.
El plan de renovación también se produce en un contexto en el que los proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas no forman parte actualmente de la agenda legislativa. Consultado sobre una eventual privatización, Lombardo sostuvo que la compañía está trabajando para construir una empresa preparada para distintos escenarios y en condiciones de competir con otras aerolíneas de la región.
La estrategia anunciada en Farnborough busca, en ese sentido, consolidar una flota más moderna sin aumentar inicialmente su tamaño. La llegada de los nuevos Boeing y Airbus permitirá reemplazar progresivamente los aviones más antiguos, mejorar la capacidad de transporte y actualizar la experiencia de los pasajeros.
El cronograma se extenderá durante varios años: los primeros Boeing 737 MAX 8 comenzarán a llegar en 2027, mientras que desde 2028 se incorporarán los Airbus A330neo destinados a las operaciones internacionales. El resto de las aeronaves previstas se sumará de manera progresiva hasta 2031, siempre de acuerdo con los contratos y negociaciones en curso.