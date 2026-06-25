Balanza turística

El dato del INDEC que anticipa el movimiento argentino rumbo al Mundial

Según la Encuesta de Turismo Internacional, en el mes previo a la cita mundialista salieron del país 661,9 mil turistas residentes y entraron 379,9 mil no residentes. El saldo fue negativo en 282 mil turistas. Aunque se achicó la brecha, se estima que junio dejará cifras más altas.