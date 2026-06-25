El informe de Estadísticas de Turismo Internacional publicado este jueves por el INDEC registró en mayo el ingreso de 379,9 mil turistas no residentes, con una suba interanual de 20,4%, mientras que salieron 661,9 mil turistas residentes, un 12,1% menos que en igual mes del año pasado.
El dato del INDEC que anticipa el movimiento argentino rumbo al Mundial
Según la Encuesta de Turismo Internacional, en el mes previo a la cita mundialista salieron del país 661,9 mil turistas residentes y entraron 379,9 mil no residentes. El saldo fue negativo en 282 mil turistas. Aunque se achicó la brecha, se estima que junio dejará cifras más altas.
De esta forma, la balanza turística volvió a quedar en rojo en el quinto mes del año. El saldo turístico fue negativo en 282 mil personas. Si se suman también los excursionistas, el déficit de visitantes internacionales trepó a 446,9 mil. La foto, aun así, es más equilibrada que la del verano, pero todavía muestra una Argentina con más salida que entrada de turismo.
El dato, además, llega en la antesala del Mundial 2026, que empezó en junio en Estados Unidos, México y Canadá, y que recién quedará reflejado en los próximos informes. Mayo todavía no captó el salto posterior a la clasificación argentina a los cruces, con Miami como sede central para la Selección Argentina.
Menos salidas, más llegadas
El INDEC detalló que “en mayo de 2026, ingresaron 675,1 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 379,9 miles fueron turistas y 295,3 miles fueron excursionistas”.
Del otro lado, “las salidas al exterior contaron con 1.122,1 miles de visitantes residentes”, integrados por 661,9 mil turistas y 460,2 mil excursionistas. Así, el saldo negativo total fue de 446,9 mil visitantes.
La comparación mensual muestra una mejora leve respecto de abril, cuando el déficit había sido de 301,7 mil turistas. Mayo lo redujo a 282 mil. Pero la explicación no está en una explosión del receptivo, sino en una continuidad del freno en las salidas. En marzo habían viajado al exterior 1.061,8 mil turistas residentes; en abril, 764,8 mil; y en mayo, 661,9 mil.
En el acumulado de enero a mayo, el desequilibrio sigue siendo amplio. Entraron 2.568,7 mil turistas no residentes y salieron 5.881,7 mil residentes. La diferencia dejó un saldo negativo de 3.312,9 mil turistas en los primeros cinco meses del año.
Según vías y destinos
El mayor peso volvió a estar en los aeropuertos. Según el organismo, el 54% de los turistas no residentes llegó por vía aérea, el 34% por vía terrestre y el 12% por vía fluvial o marítima. Entre los argentinos que salieron, el 57,9% lo hizo por avión, el 34,3% por tierra y el 7,8% por vía fluvial o marítima.
La baja del turismo emisivo estuvo concentrada en los cruces terrestres. Las salidas de turistas residentes por esa vía cayeron 27,5% interanual, mientras que la vía aérea prácticamente no se movió: apenas bajó 0,3%.
La Encuesta de Turismo Internacional sobre Ezeiza y Aeroparque completó la foto del flujo aéreo. En mayo llegaron por esas terminales 181,9 mil turistas no residentes y salieron 316 mil residentes. El saldo fue negativo en 134,2 mil.
Entre quienes ingresaron al país por esos aeropuertos, los principales orígenes fueron Resto de América, con 50,7 mil turistas; Brasil, con 46,9 mil; y Europa, con 29,1 mil. Entre quienes salieron, el principal destino fue Resto de América, con 81,2 mil turistas, seguido por Brasil, con 74,4 mil, y Europa, con 70,7 mil. Estados Unidos y Canadá quedaron en 55,1 mil.
El perfil de viaje también mantiene una estructura conocida. El 65,9% de los argentinos que salieron por Ezeiza y Aeroparque lo hizo por vacaciones u ocio. El alojamiento más elegido fue hotel, con 54,8%, seguido por alquiler de casa o departamento, con 21,3%, y casa de familiares o amigos, con 20,2%.
Mundial con dólar barato
El informe de mayo funciona como una línea de base antes del movimiento mundialista. La aceleración fuerte aparece después. Tras el triunfo argentino ante Austria en Dallas y la clasificación como primero de grupo, las búsquedas para viajar a Miami se dispararon y las estimaciones aeroportuarias empezaron a prever decenas de miles de argentinos en el sur de Florida.
El fenómeno se combina con un factor cambiario. Según la estimación de GMA Capital difundida por Clarín, el Mundial 2026 se perfila como el más barato en términos de tipo de cambio desde Francia 1998 para los hinchas argentinos, siempre que el dólar oficial no supere los $1.800. La referencia tomada para este año fue el promedio de la cotización mayorista de las primeras tres semanas de abril, que se ubicó en torno a $1.374, antes del movimiento hacia la zona de $1.500 que registró esta semana.
La contracara está en los costos de entrada que crecen a medida que avanza la competencia de la FIFA. Sin embargo, la clasificación de la Argentina que lo haría competir en Miami por los 16avos de final amplía la oferta -y los costos- en traslado y alternativas de alojamiento.
La vía de viaje será clave para leer el mes mundialista. La demanda hacia Estados Unidos no se reflejará tanto en pasos terrestres regionales, sino en vuelos internacionales, con Miami como destino centra. Hasta el arranque del torneo, sin embargo, la demanda venía planchada, al punto que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos previstos desde Rosario, Tucumán y Córdoba por baja ocupación y altos costos.