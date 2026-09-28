El Gobierno nacional aprobó una readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000, que administra 35 aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos. El convenio fue oficializado este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026. Boletín Oficial
El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina y fijó inversiones por US$600 millones
El acuerdo alcanza a 35 terminales del país. La concesión podrá llegar hasta 2056 si la empresa cumple metas financieras y de obras; de lo contrario, finalizará en febrero de 2049.
El nuevo esquema contempla una inversión directa adicional de US$600 millones y modifica el plazo de la concesión, que originalmente vencía en 2038. Boletín Oficial
Cómo queda el nuevo plazo
El acuerdo establece una extensión hasta el 13 de febrero de 2056, aunque parte de ese período está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones por parte de la concesionaria.
Si esas exigencias no se cumplen, el contrato finalizará el 13 de febrero de 2049. El ORSNA será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos. Boletín Oficial
La empresa había planteado inicialmente una prolongación mucho mayor, pero los análisis técnicos, financieros y jurídicos derivaron en un esquema más acotado.
Las inversiones comprometidas
Aeropuertos Argentina deberá ejecutar una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido, destinada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La compañía tendrá que acreditar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de fondos, créditos o compromisos financieros suficientes para afrontar ese programa. Boletín Oficial
Además, deberá alcanzar el grado de ejecución de obras previsto antes del 31 de diciembre de 2031 para conservar la extensión máxima del contrato.
Una renegociación marcada por la pandemia
La readecuación se originó en los desequilibrios económicos que, según los informes oficiales, provocó la pandemia de coronavirus sobre el tráfico aéreo, los ingresos y la estructura de costos de la concesión.
El ORSNA concluyó que ese impacto fue extraordinario y que los mecanismos ordinarios del contrato no alcanzaban para recomponer su ecuación económico-financiera. Boletín Oficial
El Gobierno sostuvo que la extensión del plazo permite evitar que todo el impacto de la recomposición sea trasladado a las tarifas de los usuarios y mantener el nivel de inversiones.
Sin beneficios del RIGI
El programa de inversiones previsto en el acuerdo no quedará alcanzado por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La renegociación contempla además una nueva proyección financiera hasta 2056, mecanismos de revisión periódica y nuevas metas de inversión para el sistema aeroportuario. Boletín Oficial
El cierre de reclamos entre las partes
El acta también establece un mecanismo para reducir la litigiosidad acumulada entre el Estado y la empresa.
Ambas partes acordaron desistir de distintos reclamos administrativos y judiciales vinculados con hechos anteriores al convenio y con los perjuicios derivados de la pandemia, salvo determinadas revisiones de inversiones expresamente exceptuadas. Boletín Oficial
Javier Milei se excusó de intervenir en el trámite relacionado con Aeropuertos Argentina 2000 y delegó la competencia correspondiente en la Jefatura de Gabinete. Boletín Oficial