Pellegrini: “Nosotros somos la garantía para que Cristina cumpla con su condena, el resto quiere el indulto”
El candidato a diputado nacional por Santa Fe advirtió los riesgos que conlleva la elección del próximo 26 de octubre: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”
Agustín Pellegrini, candidato de Milei en Santa Fe, advirtió sobre un posible indulto a Cristina Kirchner.
Domingo 19.10.2025
15:49
/
El candidato de Javier Milei en la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, dijo que las elecciones de medio término definirán el futuro del país y alertó sobre el plan para indultar a Cristina Kirchner. “No es un invento nuestro. Ya lo dijo Agustín Rossi, el compañero de Caren Tepp en la lista. Quieren liberar a la expresidenta”.
Ocurre que Rossi reconoció en un entrevista que indultar a la ex mandataria es una opción. “Para nosotros Cristina está mal detenida. El indulto es una posibilidad, como lo es una revisión por parte de la Justicia y hasta una ley en el Congreso”, dijo el ex compañero de fórmula de Sergio Massa.
En este marco, Pellegrini sostuvo: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede no es un slogan de campaña, es una realidad. Nosotros somos la garantía para no volver al pasado más oscuro. Necesitamos más legisladores libertarios para que Argentina despegue de forma definitiva”.
En la misma sintonía, Pellegrini pidió hacer un ejercicio y repasar cómo actuó el resto de la oposición.
