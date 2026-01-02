Oficializaron la eliminación de ANDIS, a la par que se extendió la emergencia en discapacidad

El gobierno nacional estableció este viernes dos medidas puntuales en lo que respecta al ámbito de la discapacidad con una publicación en el Boletín Oficial.
Las tareas de la Agencia Nacional de Discapacidad pasan a la órbita del Ministerio de Salud.
En primera instancia, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional establecida por el artículo 1° del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023.
La emergencia en discapacidad incluye la intervención en la generación, análisis y sistematización de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica asociada al uso, manipulación y circulación de sustancias y productos químicos sujetos a control.
“Colaborar desde el punto de vista técnico-sanitario con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL en la elaboración y ejecución de estrategias integrales e intersectoriales para la prevención y combate del narcotráfico, incluyendo el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad y control”, agrega el Decreto 942/2025.
El documento en cuestión cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; su jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el resto de ministros del gabinete.
El texto también indica que entre sus facultades estará “entender en el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La Agencia Nacional de Discapacidad se incorpora, desde este viernes 2 de enero de 2026, en el marco de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al organigrama de aplicación del Ministerio de Salud. La medida también fue incluida en el Decreto 942/2025.
Por este motivo, los compromisos y obligaciones asumidos por la ANDIS estarán a cargo de Salud, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus respectivos cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa correspondiente, garantizándose la continuidad en la prestación de los servicios brindados.