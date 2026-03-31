En los días previos al Congreso Provincial que realizará el Partido Socialista, un sector importante de la dirigencia se reunió en Villa Gobernador Gálvez y en el cierre del encuentro, el ex gobernador Antonio Bonfatti defendió la decisión de haber constituido Unidos para Cambiar Santa Fe, instó a fortalecer la alianza que hoy gobierna la provincia e hizo una enfática defensa de la gestión de Maximiliano Pullaro.
Un sector del socialismo reafirmó la vigencia de Unidos y respaldó a Pullaro
Ante dirigentes y militantes fue Bonfatti quien destacó la tarea del gobernador actual. Preocupación por el rumbo de la política nacional y el impacto en Santa Fe.
Unos 400 jóvenes, militantes y dirigentes se congregaron el sábado en el Parque Regional de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez que tiene como intendente a Alberto Ricci. "Es la ciudad de mayor cantidad de habitantes que gobierna el socialismo" destacó el locutor al presentar al anfitrión.
El Congreso ordinario del Partido Socialista se realizará el sábado 11 de abril en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Dos grandes líneas internas conviven en el socialismo. El oficialismo que conduce el Partido con Joaquín Blanco como secretario general más legisladores como la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y varios intendentes. En tanto, Bonfatti es referente de los reunidos en Villa Gobernador Gálvez.
Al campamento de las Juventudes Socialistas, la reunión sumó cuatro paneles de debate y un cierre de conclusiones que lo tuvo a Bonfatti para el cierre. "Más allá de la tormenta que afectó al sur de la provincia en la madrugada del sábado, nos sorprendió la fuerte presencia de militancia", dijo uno de los organizadores.
En uno de las comisiones se analizó la situación actual de la Argentina y los participantes expresaron "mucha preocupación por el rumbo del gobierno nacional. Hubo críticas a Javier Milei por el ajuste permanente, no estuvo ausente el análisis sobre los casos Libra y de Manuel Adorni, pero también se habló del debilitamiento del Estado y el impacto en salud, educación y políticas sociales.
El socialista reafirmó la defensa de un Estado presente, eficiente y garante de derechos.
Los participantes dieron su respaldo al gobierno provincial de Unidos encabezado por Maximiliano Pullaro, destacando la continuidad de políticas públicas de salud, educación, seguridad, cultura, obra pública "y los esfuerzos de la gestión provincial en un contexto nacional adverso con el retiro del Estado en políticas de obra pública, salud y educación", se destacó.
Bonfatti fue enérgico en instar a seguir trabajando para el fortalecimiento del PS y del frente Unidos como herramienta política electoral en la provincia y en el país. "Debemos consolidar el rol del socialismo dentro de Unidos, con identidad propia y aportando agenda en desarrollo, igualdad, educación, salud, cultura, justicia y seguridad" desafió.
En la reunión hubo coincidencias en seguir militante, caminar el territorio y provocar renovación de cuadros políticos con el protagonismo de la juventud. Además fue presentado un programa de seguimiento de las gestiones territoriales.
Además de Bonfatti estuvieron, entre otros, los diputados provinciales Varinia Drisun (secretaria adjunta del PS ), Rubén Galassi, Rosana Bellati, Sergio Rojas; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; los intendentes de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci y de San José de la Esquina Ezequiel Ruani.
También estuvieron los ex convencionales y hoy funcionarios Gino Svegliatti y Daiana Gallo Ambrosis, además de concejales y dirigentes socialistas de distintas localidades.
Además de Jatón, estuvieron varios dirigentes capitalinos como Laura Mondino, Nicolás Aimar, Ezequiel Costamagna y Mariano Granato.
PJ: encuentro de intendentes de Santa Fe y Buenos Aires
En el marco de recorridas que llevan adelante intendentes peronistas de la provincia de Santa Fe nucleados en Vamos, participaron de un encuentro con mandatarios locales bonaerenses. "Como gobiernos locales, somos la referencia para solucionar los problemas de la gente", destacó Pablo Corsalini, intendente de Pérez.
"Tenemos el desafío de construir el diagnóstico de lo que necesita la provincia de Santa Fe para el 2027. Con este contexto, estamos recorriendo diferentes localidades, nos reunimos con pares de otra provincia para intercambiar miradas políticas y desafíos de gestión".
En San Vicente, provincia de Buenos Aires recorrerieron el complejo de viviendas del barrio Papa Francisco y el museo histórico 17 de octubre.
Los santafesinos fueron recibidos por el intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza, acompañado por Federico Achaval de Pilar, Federico Otermin de Lomas de Zamora y Gastón Granados de Ezeiza.
Entre los referentes santafesinos además de Corsalini, estuvieron Julián Vignatti (Arteaga), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Ana Laura Mussi (Villa Mugueta), Marco Strifezza (Juncal), Adrián Biyovich (Luis Palacios) y los intendentes mandato cumplido, Daniel Siliano (Acebal), Adrián Tagliari (Llambí Campbell) y Humberto Viozzi (Tortugas).