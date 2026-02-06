#HOY:

Acordaron las cautelares para el agresor del ministro Fabián Bastía

La persona que atacó al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe tendría una serie de restricciones que incluyen una distancia de al menos 200 metros del funcionario.

Fabián Bastía, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Este viernes, tras la correspondiente audiencia en horas de la siesta, se acordaron las cautelares que se aplicarían sobre el agresor de Fabián Bastía, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Bastía fue víctima de un ataque el martes 27 de enero por la noche mientras se encontraba en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió cuando el funcionario se dirigía a tomar un café y fue abordado por dos hombres, uno lo tomó del cuello y el otro le habló en tono amenazante.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

Según el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 21.40 en calle General López al 2600. El funcionario se encontraba caminando por el lugar cuando fue interceptado por un individuo que, tras el ataque verbal y físico, se retiró rápidamente de la escena.

Cuáles son las sanciones

Ya descartada la prisión preventiva, se acordaron las cautelares con una serie de medidas para el agresor entre lo que se incluiría la mantención de una distancia de al menos 200 metros de Fabián Bastía ni de sus domicilios.

La decisión sumaría la prohibición de cualquier tipo de comunicación con el ministro ni terceras personas vinculadas al episodio.

Dentro de las limitaciones, tampoco podría ingresar a la Casa de Gobierno de Santa Fe, no se le permitiría portar armas de fuego, debería poseer un domicilio estable ni consumir ningún tipo de estupefacientes o bebidas alcohólicas en cantidad.

Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía.

“La persona es un conocido militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, un abogado que estaba en estado de ebriedad”, lo había descrito el gobernador Maximiliano Pullaro. La agresión al ministro de Gobierno fue “en términos personales, no en términos institucionales”, aclaró horas después del incidente.

