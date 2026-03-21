50° aniversario del golpe de 1976

Suman a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria de Santa Fe

La Legislatura votó la inclusión del sitio que integró el circuito represivo en el sur santafesino. El miércoles próximo serán licitados los trabajos para poner en valor el predio. Distintas miradas en Diputados sobre el 24 de marzo de 1976.