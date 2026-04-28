El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe resolvió rechazar el pedido de destitución de Mauricio Daniel Martelossi quien se desempeña como juez penal integrante del Colegio de Jueces de Primera Instancia con asiento en la localidad de Reconquista.
El Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el pedido de destitución de Martelossi
La drástica sanción había sido solicitada por el procurador general de la Corte. Cinco ministros de la Corte más Drivet votaron por mantener al magistrado en el cargo. Un ministro, dos legisladores y dos abogados fueron por la sanción.
La decisión del Tribunal se tomó por mayoría.
En esta oportunidad, el Tribunal sesionó bajo la presidencia de Rafael Francisco Gutiérrez, e integrado por los ministros Roberto Héctor Falistocco, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder, Margarita Elsa Zabalza y Matías Drivet (en reemplazo del ministro Eduardo Guillermo Spuler), y por los legisladores Rodrigo Borla (en representación del Senado) y José Corral (en representación de la Cámara de Diputados); y los abogados de la matrícula Héctor Ferrero (Colegio de Abogados de Rafaela) y Lucas Rey Castro (Colegio de Abogados de Venado Tuerto), quienes emitieron sus respectivos fundamentos.
Cabe agregar, que el Tribunal de Enjuiciamiento remitió las actuaciones a la Corte Suprema para la valoración de los hechos denunciados y la existencia de un eventual remanente administrativo disciplinario de trámite ante la misma. Que en el día de la fecha y en reunión de acuerdo ordinario de ministros, las actuaciones fueron tratadas y el Alto Cuerpo le impuso la sanción disciplinario de 30 días de suspensión en el cargo.
Actuó como acusador el Procurador General del Poder Judicial, Jorge Alberto Barraguirre. La defensa técnica del magistrado sometido a enjuiciamiento estuvo a cargo de Néstor Oroño, abogado del foro local.