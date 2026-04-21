Proceso disciplinario

Demoras y un fallo bajo la lupa: el jury contra un juez de Reconquista entra en etapa decisiva

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados realizó la audiencia de vista en el proceso contra Mauricio Martelossi. La acusación apuntó mora judicial y decisiones en prisión preventiva, entre ellas la liberación de un imputado que luego fue acusado de un homicidio. La defensa negó mal desempeño y reclamó su continuidad en el cargo.