Revés judicial para el ex ministro de Seguridad

Sigue en Santa Fe la causa contra Sain

El juez del Colegio de Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, Jorge Alberto Andrés, desestimó los pedidos de la defensa del ex funcionario provincial imputado y no habrá traslado a la justicia federal. También el fallo establece que la causa no puede ser por espionaje, una figura que solo cabe en el orden nacional.