El domingo se cumplieron 43 años de la muerte del ex presidente de la Nación, Arturo Umberto Illia, y en Rosario, un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical realizó un homenaje frente al busto que lo recuerda. Fue el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, el orador central del acto donde insistió mucho en rescatar los valores que representa el médico, nacido en Pergamino, pero que ejerció gran parte de su vida política desde Cruz del Eje en Córdoba.
El secretario de Trabajo, Julio Genesini y ex legisladores como Nelson de Lajonquiere y Ricardo Cicarelli se acercaron al acto organizado por la Fundación Arturo Illia por la democracia y la paz (FAI).
"Lo recordamos como un verdadero prócer de la democracia. Su honestidad, humildad y compromiso con el pueblo argentino siguen siendo ejemplo y guía. En tiempos de desafíos, su legado nos inspira a construir una sociedad más justa y solidaria. Volver a Illia es volver a creer en la política como herramienta de transformación" señalaron desde la Fundación en la convocatoria.