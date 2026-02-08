La fiesta de Emilia

La fiesta del Asado en la localidad de Emilia, en el dpto La Capital, es uno de los clásicos del verano que acapara la atención de la zona aledaña a la ciudad capital. Este año, la cena tuvo la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro quien además se quedó a degustar las exquisitas carnes preparadas por expertos de la localidad.
También dieron el presente en Emilia el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Todos llegaron invitados por el presidente comunal, Adrián Constantin quien los recibió en la comuna y fueron caminando hasta el club Colón donde se sirvió la comida.
De la mano de Cristian Hoffmann, Constantin anunció su incorporación a las filas de Encuentro Republicano Federal (ERF), espacio político que a nivel nacional lidera Miguel Ángel Pichetto y que en la provincia de Santa Fe tiene como referentes a Betina Florito y al mismo Hoffmann.
De esta manera, el jefe comunal de Emilia acercó a la alianza oficialista Unidos desde el justicialismo y agradeció al gobernador y a los dirigentes socialistas la apertura.