#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ex presidente

Alberto Fernández habló por primera vez del audio viral de "Sandra" y el cine nacional

El exmandatario dio su versión sobre la fuerte pelea que mantuvo con su expareja en la residencia presidencial y minimizó el episodio incorporado a la causa. Aclaró que le pedían subsidios para realizar una película.

Fernandez aclaró en una entrevista uno de los audios filtrados. Reuters.Fernandez aclaró en una entrevista uno de los audios filtrados. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

En una reciente entrevista, Alberto Fernández habló por primera vez de uno de los audios que se viralizaron y que están incorporados en la causa que investiga presuntas agresiones a su ex pareja Fabiola Yáñez.

Como se recordará, en el extracto popularizado por redes sociales, el exmandatario insulta a su entonces pareja tras un comentario sobre una producción audiovisual vinculada a una mujer llamada Sandra.

La grabación corresponde a una conversación que tuvo lugar en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el dormitorio presidencial. El material forma parte de las pruebas presentadas en la investigación impulsada a partir de la denuncia de la ex primera dama.

En el registro, Yáñez menciona la producción de Sandra, lo que desencadena una reacción de Fernández. El expresidente cuestiona la calidad de la serie y extiende sus insultos a la persona involucrada y a su entorno.

“¿Qué Sandra, la c... de tu madre? Debe ser una mierda de serie”, se escucha decir a Fernández. Luego, continúa con descalificaciones hacia la producción y agrega insultos dirigidos a su expareja y a las personas cercanas a ella.

La conversación permite reconstruir el tono de la discusión y el modo en que el intercambio escala a partir de una referencia a un contenido audiovisual. El episodio quedó incorporado al expediente judicial junto con otros elementos aportados por la querella.

Las explicaciones

"Es una película que la verdad yo quiero explicar. Esa (la del audio) fue la décima vez que me habló Fabiola del tema. Estaba muy cansado porque el subsidio me lo pedía para una productora que era propiedad de un banquero. 'Si tiene ganas de hacer una película que le pida plata a él', dije yo", lanzó Alberto Fernández.

"La película se hizo. Trabajan buenos actores. Yo no voy a descalificarlos. Se convirtió en un chascarrillo", aseguró, al tiempo de recomendar "Parque Lezama" como película nacional.

Argentina's former President Alberto Fernandez looks on as he leaves a court after questioning over alleged gender violence, psychological harm and phone harassment towards his ex-partner and former first lady Fabiola Yanez, in Buenos Aires, Argentina February 4, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezLa entrevista de Fernández fue en un canal de streaming. Reuters

El reclamo de Yáñez

Durante la discusión, Yáñez le pide al expresidente que baje la voz. A continuación, le reprocha una conducta que, según su planteo, se repetía en la relación: el distanciamiento de personas que él consideraba una amenaza.

“Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, le dice la ex primera dama en el audio.

Fabiola Yanez, partner of Presidential candidate Alberto Fernandez, leaves a polling station, in Buenos Aires, Argentina October 27, 2019. REUTERS/Agustin MarcarianYánez mantiene un reclamo judicial por presuntas agresiones contra Fernández. Reuters.

Fernández responde con nuevos insultos y le plantea que permanezca junto a esas personas. Yáñez insiste en su cuestionamiento y le pregunta por qué debería hacerlo, además de señalar que no comprende por qué su comentario había generado semejante reacción.

La grabación se incorporó a la investigación que tramita en la Justicia federal, en la que se analizan las denuncias de Yáñez contra el exmandatario por presuntos hechos de violencia física y psicológica durante la relación.

El audio constituye uno de los elementos probatorios reunidos en el expediente, junto con conversaciones, fotografías y testimonios. Su contenido permite conocer un episodio concreto de la relación, aunque su valoración corresponde a las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Es viral
Alberto Fernández
Fabiola Yáñez

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro