En una reciente entrevista, Alberto Fernández habló por primera vez de uno de los audios que se viralizaron y que están incorporados en la causa que investiga presuntas agresiones a su ex pareja Fabiola Yáñez.
Alberto Fernández habló por primera vez del audio viral de "Sandra" y el cine nacional
El exmandatario dio su versión sobre la fuerte pelea que mantuvo con su expareja en la residencia presidencial y minimizó el episodio incorporado a la causa. Aclaró que le pedían subsidios para realizar una película.
Como se recordará, en el extracto popularizado por redes sociales, el exmandatario insulta a su entonces pareja tras un comentario sobre una producción audiovisual vinculada a una mujer llamada Sandra.
La grabación corresponde a una conversación que tuvo lugar en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el dormitorio presidencial. El material forma parte de las pruebas presentadas en la investigación impulsada a partir de la denuncia de la ex primera dama.
En el registro, Yáñez menciona la producción de Sandra, lo que desencadena una reacción de Fernández. El expresidente cuestiona la calidad de la serie y extiende sus insultos a la persona involucrada y a su entorno.
“¿Qué Sandra, la c... de tu madre? Debe ser una mierda de serie”, se escucha decir a Fernández. Luego, continúa con descalificaciones hacia la producción y agrega insultos dirigidos a su expareja y a las personas cercanas a ella.
La conversación permite reconstruir el tono de la discusión y el modo en que el intercambio escala a partir de una referencia a un contenido audiovisual. El episodio quedó incorporado al expediente judicial junto con otros elementos aportados por la querella.
Las explicaciones
"Es una película que la verdad yo quiero explicar. Esa (la del audio) fue la décima vez que me habló Fabiola del tema. Estaba muy cansado porque el subsidio me lo pedía para una productora que era propiedad de un banquero. 'Si tiene ganas de hacer una película que le pida plata a él', dije yo", lanzó Alberto Fernández.
"La película se hizo. Trabajan buenos actores. Yo no voy a descalificarlos. Se convirtió en un chascarrillo", aseguró, al tiempo de recomendar "Parque Lezama" como película nacional.
El reclamo de Yáñez
Durante la discusión, Yáñez le pide al expresidente que baje la voz. A continuación, le reprocha una conducta que, según su planteo, se repetía en la relación: el distanciamiento de personas que él consideraba una amenaza.
“Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, le dice la ex primera dama en el audio.
Fernández responde con nuevos insultos y le plantea que permanezca junto a esas personas. Yáñez insiste en su cuestionamiento y le pregunta por qué debería hacerlo, además de señalar que no comprende por qué su comentario había generado semejante reacción.
La grabación se incorporó a la investigación que tramita en la Justicia federal, en la que se analizan las denuncias de Yáñez contra el exmandatario por presuntos hechos de violencia física y psicológica durante la relación.
El audio constituye uno de los elementos probatorios reunidos en el expediente, junto con conversaciones, fotografías y testimonios. Su contenido permite conocer un episodio concreto de la relación, aunque su valoración corresponde a las autoridades judiciales que intervienen en la causa.