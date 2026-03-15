Aunque Rafaela y Esperanza han hecho lo suyo, ha sido siempre relevante la posición de Rosario en favor de la autonomía municipal. Sin dudas, se trata de una bandera histórica de la ciudad del Monumento a la Bandera que la Convención Reformadora de 2025 plasmó en la nueva "Constitución de la Invencible Provincia de Santa Fe".
El derecho de las ciudades a un gobierno que también gestione sus propios recursos y decisiones quedó a solo un paso de estar operativo este jueves 12 de marzo. Hoy solo falta que se expida Diputados, tras la media sanción de la Ley Orgánica de Municipios que logró la unanimidad en la Cámara alta.
El acuerdo entre Unidos y el peronismo sumó sin embargo solo 18 votos, porque uno de los senadores estuvo ausente sin aviso. Fue justamente el representante por Rosario, Ciro Seisas, quien no estuvo en la sesión aunque antes se lo vio en los pasillos de la Legislatura.
Todo indica que el senador que responde al espacio encabezado por el intendente Pablo Javkin tuvo algunas objeciones sobre la futura norma, que fue votada sin fisuras por el cuerpo en general y en particular. En el eje habría estado la no inclusión de la figura del viceintendente.