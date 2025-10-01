Axel Kicillof y Cristina Kirchner se reunieron en San José 1111

Según indicaron fuentes de la gobernación, se trató de un encuentro positivo, que duró aproximadamente una hora y media, donde Kicillof y la titular del PJ dialogaron sobre “la situación nacional e internacional”, y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.
Una reunión muy esperada
El peronismo bonaerense estaba pendiente de esta postal, ya que la reunión entre ambos se demoró, alimentó rumores y se convirtió en el gesto que muchos consideraban necesario para ordenar la interna y dar un mensaje de cohesión en plena campaña.
En La Plata y en el barrio de Constitución, donde la exjefa de Estado cumple prisión domiciliaria, todos se mostraban cautos sobre la foto, aunque sabían que un gesto de unidad es importante en medio de las denuncias de corrupción y la crisis económica que complican al gobierno de Javier Milei.
El encuentro en San José 111 duró aproximadamente una hora y media. Archivo El Litoral
La última vez que ambos se habían visto las caras fue el pasado 5 de junio, cuando se dieron cita para definir una estrategia electoral de cara a las elecciones bonaerenses. No obstante, desde que la ex mandataria comenzó a cumplir la condena por la causa Vialidad no hubo contactos de manera presencial.
Mientras esperaba la definición del encuentro con la titular del PJ, Kicillof siguió activo en la campaña: el martes encabezó actos de gestión en distintos municipios del conurbano -Ensenada, Florencio Varela y Merlo- para apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional por Fuerza Patria.
En sus recorridas por distintos puntos de la Provincia, Kicillof lanzó mensajes en clave electoral, en un intento de replicar la estrategia que le permitió al peronismo imponerse a los libertarios por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses.
La apuesta del gobernador busca consolidar el apoyo de los votantes en distritos clave y lograr el acompañamiento de los intendentes en la elección nacional del próximo 26 de octubre. En este escenario, la foto entre Kicillof y Cristina Kirchner se transformó en un símbolo de unidad cuando resta menos de un mes para los comicios.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este martes el modelo “individualista” de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Kicillof cuestionó este martes el modelo “individualista” de Javier Milei.
Críticas al modelo “individualista" de Milei
“Frente al modelo individualista que propone Javier Milei, en la Provincia seguimos ampliando derechos porque somos un pueblo solidario: lo demostramos en las urnas en septiembre y lo vamos a confirmar este 26 de octubre con la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo Kicillof durante un acto en Merlo.
Al encabezar una entrega de escrituras en esa localidad, el gobernador dijo que la “motosierra” del Presidente “era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad”.
“Estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, sostuvo el mandatario provincial, y añadió: “Destruir el Estado no es una solución para nadie: sin Estado no hay asfalto, no hay educación,no hay salud y no hay miles de familias accediendo a sus escrituras”.
Por su parte, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana manifestó: “Frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos”.
“El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”, agregó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.