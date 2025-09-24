Cristina criticó a Milei tras la reunión con Trump: "9 de cada 10 argentinos se endeudan para comer"
La expresidenta utilizó redes sociales para cuestionar el rumbo económico tras el encuentro del mandatario con Trump, acusándolo de ignorar la realidad social y empeorar la macro y la micro economía del país.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta cruzó duramente a Javier Milei tras su reunión con Trump. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con Donald Trump como disparador para cuestionar el rumbo económico del país. "¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...", arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.
La publicación de Cristina en X.
"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable", sentenció Kirchner.
Microendeudamiento
En su publicación, Cristina Kirchner advirtió a Milei que la "ayuda" de "las fuerzas del norte" es "pan para hoy y hambre para mañana", y trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de De la Rúa.
Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. "El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", afirmó.
La publicación de Cristina en X.
"HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", detalló la exmandataria.
Para Kirchner, este endeudamiento masivo es "la contracara brutal de la riqueza de unos pocos" y "la foto de un país que vive al revés". Finalmente, interpeló directamente al Presidente por sus promesas de campaña: "¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!", concluyó. En una posdata, también criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos.
