El INDEC confirma el freno del consumo en supermercados, mayoristas y shoppings
Los tres informes que fueron publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reflejan mermas de compras en establecimientos comerciales de productos en el séptimo mes del año.
Las ventas no repuntaron en supermercados, mayoristas y shoppings durante julio según INDEC.
En medio de las noticias desde Estados Unidos tendientes a enderezar la inestabilidad económica de la Argentina, el INDEC publicó tres informes que confirman la retracción en el consumo nacional: supermercados, mayoristas y shoppings se mostraron a la baja.
Al mes de julio, las ventas en autoservicios retrocedieron 0,8% en la comparación interanual, mientras que en los centros comerciales la contracción fue todavía más marcada, del 9,5%. En tanto, los supermercados mostraron una caída del 2,1% en relación a junio.
En supermercados, si bien la medición mensual mostró bajas, el indicador marcó un leve aumento del 1% respecto a igual mes de 2024. De todas formas, la serie tendencia-ciclo también registró una variación negativa de 0,7% respecto al mes anterior.
Supermercados y mayoristas
El detalle del relevamiento publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre supermercados muestra que las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, fueron de $2.059.013 millones, lo que representa un incremento de 29,6% respecto al mismo mes del año anterior.
Los grupos de artículos con aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.
Ventas en supermercados durante julio, según INDEC.
Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $323.534.829 miles, el 15,7% de las ventas totales y muestra un aumento de 11,4% respecto a julio de 2024. Mediante tarjeta de débito sumaron $586.788.933 miles, el 28,5% del total con una variación positiva de 27,1% interanual. Con tarjeta de crédito llegaron a $902.903.886 miles, el 43,9% de las ventas con variación del 31,1%. Y otros medios de pago fueron de $245.785.953 miles, el 11,9% del total, reflejando un aumento de 66,7% respecto al mismo mes del año anterior.
En el caso de los autoservicios mayoristas, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron $317.376,4 millones, representando un incremento de 19,2% respecto al mismo mes del año anterior.
En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panadería”, con 25,7%; y “Almacén”, con 24,1%.
Ventas en mayoristas durante julio, según INDEC.
En cuanto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $66.849.998 miles, lo que representa el 21,1% de las ventas totales y una disminución de 5,6% respecto a julio de 2024. Mediante tarjeta de débito sumaron $61.752.542 miles, lo que representa el 19,5% del total y una variación negativa de 5,8% interanual. Con tarjeta de crédito sumaron $88.215.732 miles, representando el 27,8% del total y una variación positiva de 16,8% respecto a julio de 2024. Y otros medios de pago fueron de $100.558.104 miles, un 31,7% del total con un aumento de 84,9% respecto al mismo mes del año anterior.
Centros de compras
Según rubros, las ventas totales en shoppings a precios corrientes en julio de 2025 reflejaron que los mayores incrementos, en su variación interanual, fueron en “Juguetería”, con 45,4%; “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 39,0%; “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar”, con 33,0%; y “Perfumería y farmacia”, con 30,5%.
Por jurisdicción, las ventas mostraron variaciones. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron un total de $165.664,5 millones, lo que representa un incremento interanual de 18,8%.
Ventas en shoppings durante julio, según INDEC.
En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de $184.941,2 millones, lo que constituye un aumento del 17,4% con relación al mismo mes del año anterior.
Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de ventas a precios corrientes de $123.862,3 millones, lo que representa un incremento de 25,3% respecto a julio de 2024.
Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo alcanzaron los $42.816,5 millones, lo que representa un aumento de 17,9% respecto a igual mes del año anterior.
Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de $29.556,3 y $29.643,3 millones, con un aumento de 14,6% y 23,3%, respectivamente.
