Sistema Provincial

Abre la inscripción al nuevo sistema de Becas Educativas de Santa Fe: cómo anotarse

Se podrán anotar hasta el 22 de junio de manera online través del sistema “Mi Escuela”. El programa contempla una beca mensual, de mayo a diciembre, de $ 100 mil para 10 mil estudiantes de 7º grado de nivel primario, todos los años del nivel secundario y alumnos de la modalidad especial con prioridad para quienes presenten trayectorias escolares en riesgo.