No todo es BUP: ¿donde conviven
los dos sistemas electorales?
La renovación del Congreso y el debut de la Boleta Única Papel son en todas las provincias. Pero también, Santiago del Estero renueva gobernador y vice, Chubut suma un referéndum, y en varios distritos se vota legisladores provinciales y autoridades locales. Y en algunos, habrá también boleta sábana.
Este domingo debuta la Boleta Única Papel en todo el país. Foto: Flavio Raina
Este domingo debuta la Boleta Única Papel en todo el país para la elección de las y los legisladores que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Sin embargo, en algunos distritos habrá elecciones concurrentes, con dos sistemas y dos urnas.
Se trata de Santiago del Estero, la única provincia donde también se renueva, con el sistema de boleta partidaria (o sábana), el cargo de gobernador y vice. Por esta razón, los santiagueños emitirán sus votos con dos sistemas y en dos urnas diferentes, como vino sucediendo en Santa Fe en los últimos años en los casos de elecciones concurrentes.
En particular, tras 20 años de presencia en la boleta, esta vez el candidato del gobernante Frente Cívico no será un Zamora, pero el oficialismo proyecta una victoria holgada porque repite su alianza con el peronismo, lo que le garantizó dos décadas en la cima del poder con mayoría en el Poder Legislativo local, en los concejos deliberantes, entre los intendentes y la totalidad de las bancas en el Congreso.
Además, en Chubut se vota un referéndum impulsado por el gobernador Ignacio Torres para que la población define si quiere eliminar los fueros de los integrantes de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los dirigentes sindicales.
Catamarca vota, además de tres diputados nacionales, 21 diputados y 8 senadores provinciales con el sistema de boleta papel.
En La Rioja, con BUP se definen 2 diputados nacionales, pero con boleta papel se disputan las bancas de 18 diputados provinciales.
Las elecciones son con boxes de votación y BUP. Foto: Flavio Raina
Por último, en Mendoza se da una particularidad: debutará la BUP nacional para 5 integrantes de la Cámara baja nacional, y simultámente se usará la Boleta Única de Papel que ese distrito adoptó en el año 2023 para elegir 24 diputados, 19 senadores provinciales y 65 concejales en 12 departamentos (locales). La superposición se verá asistida por una clave de colores, para diferenciar categorías: celeste (nacional) para elegir diputados nacionales, y verde (provincial) para los demás cargos.
Mientras tanto, en todas las provincias y en CABA se eligen diputados nacionales y en 8 distritos, incluido Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también figurarán senadores en la boleta.
