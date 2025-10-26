Elecciones nacionales 2025

No todo es BUP: ¿donde conviven los dos sistemas electorales?

La renovación del Congreso y el debut de la Boleta Única Papel son en todas las provincias. Pero también, Santiago del Estero renueva gobernador y vice, Chubut suma un referéndum, y en varios distritos se vota legisladores provinciales y autoridades locales. Y en algunos, habrá también boleta sábana.