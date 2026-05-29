En una nueva conmemoración del Día del Ejército Argentino, Bryan J. Mayer participó del acto central realizado en El Palomar, donde autoridades civiles y militares celebraron un nuevo aniversario de una de las instituciones más importantes de la historia nacional.
Bryan J. Mayer: “El Ejército es una escuela de valores para miles de argentinos y el custodio de nuestra soberanía”
El dirigente santafesino participó del acto central realizado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y destacó el rol del Ejército Argentino en la defensa nacional, la formación de generaciones de argentinos y el servicio a la comunidad ante situaciones de emergencia.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes diplomáticos, veteranos de guerra, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y dirigentes vinculados al ámbito de la defensa, entre ellos el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Zapata.
Además de su paso por el Liceo Militar “General Belgrano” de Santa Fe, donde egresó como Subteniente de Reserva del Ejército Argentino, Mayer mantiene desde hace años una relación cercana con la institución. Desde distintos ámbitos, como el periodismo, la comunicación y la función pública, ha acompañado actividades vinculadas a la defensa nacional y promovido iniciativas orientadas al reconocimiento de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.
“El Ejército es una escuela de valores para miles de argentinos y el custodio de nuestra soberanía. A lo largo de su historia ha formado generaciones en principios como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y la vocación de servicio”, expresó.
Mayer sostuvo además que el principal valor de la institución radica en las personas que la integran y en su compromiso permanente con el país, independientemente del contexto que les toque atravesar.
“Cuando hablamos del Ejército hablamos de miles de argentinos comunes que eligieron una vida de servicio. Son ellos quienes sostienen diariamente a la institución con esfuerzo, capacitación y sacrificio, más allá de la coyuntura política, económica o social de cada momento. Esa vocación es la que merece ser reconocida”, afirmó.
En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento que el Ejército brinda a la población en situaciones de emergencia y necesidad.
“Los argentinos hemos visto a nuestros soldados presentes ante inundaciones, incendios, temporales y otras situaciones críticas. Allí están cuando se los necesita, colaborando con comunidades enteras y poniendo sus capacidades al servicio de los demás. Esa vocación de ayuda y entrega es una de las razones por las cuales el Ejército sigue siendo una de las instituciones más valoradas por nuestra sociedad”, agregó.
Finalmente, hizo extensivo su reconocimiento no solo al personal militar sino también a quienes cumplen funciones civiles dentro de la institución.
“Quiero expresar mi gratitud a cada soldado, suboficial, oficial y también al personal civil que forma parte del Ejército Argentino. Todos ellos contribuyen, desde distintos roles, al funcionamiento de una institución fundamental para nuestra historia, nuestra soberanía y nuestra comunidad. Feliz día para ellos y para todos los argentinos, porque el Ejército es una institución de todos y al servicio de toda la Nación”, concluyó.