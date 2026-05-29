Día del Ejército

Bryan J. Mayer: “El Ejército es una escuela de valores para miles de argentinos y el custodio de nuestra soberanía”

El dirigente santafesino participó del acto central realizado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y destacó el rol del Ejército Argentino en la defensa nacional, la formación de generaciones de argentinos y el servicio a la comunidad ante situaciones de emergencia.